Misano-Test: Garrett Gerloff Yamahas Aushängeschild

GRT Yamaha absolviert am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in Misano den zweiten Test in diesem Jahr. In Abwesenheit des Werksteams ist Garrett Gerloff das Aushängeschild des Herstellers mit den Stimmgabeln im Logo.

Nach dem Saisonfinale in Indonesien im November 2021 hatten die GRT-Piloten Garrett Gerloff und Kohta Nozane eine sehr lange Winterpause. Erst Anfang März wurde Yamahas Junior-Team beim Aragón-Test wieder aktiv, nun stehen zwei weitere Testtage zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2022 in Misano auf dem Programm.

In Spanien war auch das Pata Yamaha-Werksteam anwesend, seinerzeit fuhr Weltmeister Toprak Razgatlioglu die schnellste Zeit. Nur 0,074 sec langsamer Gerloff, der in Misano ein Yamaha-Trio anführt. Denn neben seinem japanischen Teamkollegen wird auch Chris Ponsson (Gil MotorSport) auf der Piste sein.



«Es ist schön, nach dem ersten Test in Aragón so zeitnah wieder aufs Bike zurückzukehren. Insgesamt waren die zwei Tage in Spanien großartig und ich kann es kaum erwarten, wieder ein paar Runden auf einer anderen Strecke zu drehen», sagte der US-Amerikaner im Vorfeld. «Wir werden mit dem Team in Misano weiter an dem arbeiten, was wir in Aragón gelernt haben, und versuchen, diesen Test zu genießen.»

Die Yamaha R1 befindet sich am Ende seiner Entwicklung, Verbesserungen wurden dennoch im Bereich der Elektronik erzielt. Die Fahrer lobten in Aragón die Fortschritte der Anti-Wheelie- und Traktionskontrolle sowie der Motorbremse.



«Uns steht ein intensiver Monat bevor», sagte Teammanager Filippo Conti. «Wir sind bereit, um die geleistete gute Arbeit fortzusetzen und uns auf den Beginn der Saison vorzubereiten. In Spanien haben wir mit der Arbeit an 2022 begonnen und das Gefühl zurückbekommen. Jetzt werden wir das Material weiter ausprobieren und hoffen auf zwei gute Tage.»