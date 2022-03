Endlich fit: Alex Lowes (Kawasaki) bereit für Racing

Viele Monate laborierte an langwierigen Verletzungen. Beim Barcelona-Test spulte der Engländer so viele Runden mit seiner Kawasaki ZX-10RR ab, dass an seiner Fitness kein Zweifel besteht.

Alex Lowes war einer der größten Pechvögel der vergangenen Saison. In Jerez, Portimão und San Juan musste der Kawasaki-Pilot nach einem Crash in Barcelona und einem Knochenbruch in der rechten Hand auf die Rennen verzichten. Im dritten freien Training beim Finale auf Lombok zog sich der Engländer am 20. November bei einem weiteren Sturz eine Bänderverletzung in der rechten Schulter zu und fehlte in den Rennen erneut.



Tatsächlich war der Engländer sogar die ganze Superbike-WM 2021 verletzt, denn die Folgen seines Unfalls beim Flat-Track-Training waren langwierig.

Die wichtigste Erkenntnis für Lowes kurz vor dem Saisonauftakt war somit beim Barcelona-Test am Freitag und Samstag dieser Woche seine Fitness.



«Ich bin bereit, in ein paar Wochen ins Motorland Aragon zu fahren. Es war schön, einen richtigen Test mit vielen guten Runden zu absolvieren. Meine vorherigen Verletzungen fühlen sich gut an, mein Körper fühlt sich gut an und das bedeutet, dass ich bereit für Rennen bin.»

Der 31-Jährige legte es nicht auf schnelle Rundenzeiten an. In 1:41,664 min war er 0,6 sec langsamer als sein Teamkollege Jonathan Rea. Auf die Testbestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fehlen dem Familienvater 1,1 sec.



Sein Testprogramm konnte Lowes trotz des verregneten Samstagnachmittag abarbeiten.



«Wir sind viele Runden gefahren, konstante Runden und haben viele der Änderungen bestätigt, die wir in den vorherigen Wintertests vorgenommen hatten», berichtete Lowes. «Am Samstag war unsere Zeit auf der Strecke begrenzt und wir wollten einige verschiedene Dinge am Heck ausprobieren. Die Prognose war ziemlich schlecht, also waren wir froh, dass wir am letzten Tag gute Runden gefahren sind. Die Runden, die wir gefahren sind, waren besser als wir nach der Wettervorhersage erwartet hatten.»

Kombinierte Zeiten Barcelona-Test (25./26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

7. Scott Redding (GB), BMW, 1:41,636

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

9. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

10. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

11. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

