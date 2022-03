Alvaro Bautista (Ducati): «Toprak ist der Weltmeister 26.03.2022 - 18:17 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista hat am ersten Superbike-Testtag in Barcelona für die Bestzeit gesorgt, am Samstag musste er sich deutlich Champion Toprak Razgatlioglu (Yamaha) geschlagen geben.