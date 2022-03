Philipp Öttl (25): Erste Runden mit Ducati im Nassen

Auch beim zweitägigen Superbike-Test in Barcelona machte Philipp Öttl auf der Ducati V4R eine gute Figur. Der Ainringer freundet sich mit dem Motorrad und seinem Go Eleven-Team immer besser an.

Mit Philipp Öttl gibt es in der Superbike-WM 2022 wieder einen Stammfahrer aus Deutschland. Mit der vom Go Eleven-Team vorbereiteten Ducati Panigale V4R hat 25-Jährige für seine Rookie-Saison konkurrenzfähiges Material und ein familiäres Umfeld.

Der Barcelona-Test am Freitag und Samstag dieser Woche war für Öttl die dritte Gelegenheit, sich auf neues Arbeitsgerät einzuschießen. Dieses Mal teilte sich der Deutsche die Strecke mit den meisten seiner Gegner. Der Ducati-Pilot ließ sich eine Bestzeit von 1:41,735 min notieren, gefahren am Samstagvormittag mit einem SCX-Reifen.



«Den ersten Tag hatten wir viel getestet. Eine neue Auspuffanlage und die Elektronik angepasst», erzählte Philipp. «Wir mussten für Aragón möglichst viel aussortieren. So konnte ich erst am Ende des Tages mit den besten Komponenten eine Verbesserung erzielen. Mit dieser war ich zufrieden und diesen Weg haben wir am zweiten Tag weiter verfolgt. Das Resultat war eine weitere Steigerung um eine halbe Sekunde. Als es zu regnen begann, haben wir diese Gelegenheit genutzt, um erste Erfahrungen zu sammeln. Da mussten wir zuerst Basisarbeit erledigen, bis die Rundenzeiten besser wurden. Ich bin mit dem Test zufrieden, da ich zusammen mit dem Team immer Fortschritte mache.»

Teammanager Dennis Sacchetti zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten seines Fahrers.



«Wir haben uns darauf konzentriert, das Motorrad in den schnellen Kurven zu verbessern und die Elektronik auf den Fahrstil von Philipp einzustellen. Obwohl die Streckenbedingungen schlechter waren, fuhr er am Vormittag schnellere Zeiten. Wichtiger war aber, dass er sich mit der Ducati immer wohler fühlt», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Wir konnten hier sehen, dass das Niveau in diesem Jahr sehr hoch ist. 80 Prozent der Fahrer sind sehr schnell, die Abstände der Top-15 sind gering und auch das Niveau der Teams wird immer höher. Es wird eine spannende und hart umkämpfte Meisterschaft!»

Kombinierte Zeiten Barcelona-Test (25./26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

7. Scott Redding (GB), BMW, 1:41,636

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

9. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

10. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

11. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Samstag (26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,952

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,168

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,320

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,610

7. Scott Redding (GB), BMW,1:41,636

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,724

9. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,744

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,946

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,999

13. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,509

14. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,305

16. Loris Baz (F), BMW, 1:43,761

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,823

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,855

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,400

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Freitag (25. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,523

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

11. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,013

12. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,125

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,176

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

17. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:43,625

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,442

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,048

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,262