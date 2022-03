SBK-Auftakt Aragón: Eine BMW zusätzlich am Start

Bei seinem Wildcard-Einsatz in Portimão 2021 hatte Gabriele Ruiu seine Rückkehr in der Superbike-WM 2022 angekündigt. Bereits beim Saisonauftakt im MotorLand Aragón am 9./10. April ist der BMW-Pilot mit von der Partie.

Das Meeting in Portimão war für das BMW-Team B-Max-Racing nicht der einfachste Schauplatz für das Debüt in der Superbike-WM. Pilot Gabriele Ruiu war Letzter der Superpole, fiel in beiden Hauptrennen aus und landete im Superpole-Race auf Platz 15.



Doch die Rundenzeiten waren ermutigend, vor allem unter Berücksichtigung, dass der Italiener nur eine M1000RR fast im Serientrimm zur Verfügung hatte.

Ruiu ist 21 Jahre jung, fuhr seine ersten Rennen in der Weltmeisterschaft aber schon vor drei Jahren mit Pedercini Kawasaki in San Jan Villicum und Losail. Immerhin: In jedem Rennen fuhr Ruiu in die Punkteränge.



Nun nimmt B-Max-Racing und Ruiu beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragón einen weiteren Anlauf, sich mit den etablierten Teams und Fahrern zu messen. Man darf davon ausgehen, dass das italienische Team besser vorbereitet sein wird.

Im Idealfall sehen wir in Aragón also fünf BMW in der Startaufstellung. Im Team SMR sind Scott Redding und Michael van der Mark vorgesehen, wobei hinter dem Einsatz des Niederländers ein Fragezeichen steht. Bei Bedarf steht Ilja Mikhalchik als Ersatz parat. Unter der Flagge von Bonovo action treten Eugene Laverty und Loris Baz an.