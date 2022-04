SBK-Auftakt in Aragón mit Sandro Cortese am Mikrofon

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 in Aragón kehrt Sandro Cortese an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Schwabe wird aber kein Motorrad pilotieren, sondern bringt bei ServusTV seine Expertise ein.

In der letzten Runde des Samstagrennens am 8. August 2020 in Portimão kollidierte Sandro Cortese im Kampf um Platz 16 mit dem Argentinier Leandro Mercado und erlitt beim Sturz mit hartem Bandeneinschlag eine schwere Rückenverletzung. Der sechste Brustwirbel brach nicht nur, er wurde zertrümmert. Eine Operation und eine langwierige Rehabilitation folgten, der Schwabe hatte noch zahlreiche andere Verletzungen.



An eine schnelle Rückkehr aufs Motorrad war nicht zu denken. Im vergangenen Jahr dockte Cortese als Experte bei ServusTV für die Superbike-WM an und wird diese Aufgabe auch 2022 weiterführen.

Beim Saisonauftakt im MotorLand Aragón am 9./10. April wird der Berkheimer vor Ort sein und Zuschauer von ServusTV mit Informationen und seiner Expertise versorgen. Seine Ankunft im Fahrerlager plant der zweifache Weltmeister für Freitagmittag.



«Was mir sehr viel Spaß macht, ist die Arbeit mit ServusTV, den Job kann ich hoffentlich noch viele Jahre machen», sagte Sandro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «So bin ich immer noch dem Rennsport verbunden, mit dem Experten-Job habe ich eine schöne Aufgabe gefunden. Bei den Übertragungen der Superbike-WM kann ich viel lernen und das Kommentieren macht Laune. Ich kenne die ganzen Leute und weiß, wie die Fahrer ticken und was sie machen.»

Cortese wird bei sämtlichen SBK-Events als Experte im Studio sitzen und Moderator Philipp Krummholz ergänzen, in der Boxengasse geht normalerweise Stefan Nebel auf Stimmenfang. Doch der 41-Jährige ist am Aragon-Wochenende beim zeitgleich stattfindenden MotoGP-Event in Texas für ServusTV im Einsatz und vertritt dort Stefan Bradl, der als Ersatz für den verletzten Marc Marquez im Team Repsol Honda fahren wird.



ServusTV überträgt pro Event alle drei Superbike-Rennen mit den genannten Kommentatoren, viele davon live. Für die Supersport-WM ist trotz den vier deutschsprachigen Domi Aegerter, Marcel Brenner, Patrick Hobelsberger und Max Kofler derzeit kein Platz im Sendeplan.