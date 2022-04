Feuerwehrmann Toprak musste seine Yamaha R1 löschen

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus dem Yamaha-Werksteam beendete den zweitägigen Test in Aragon als Zweiter hinter Johnny Rea. «Wichtig ist nicht, wie schnell ich über eine Runde bin», betont der Türke.

Zweiter am Montag, Zweiter am Dienstag, Zweiter in der kombinierten Zeitenliste: Und immer war es Jonathan Rea (Kawasaki), der Weltmeister Toprak Razgatlioglu den Platz an der Sonne raubte.

«Am Montag fühlte ich mich besser auf dem Motorrad», hielt Toprak nach sechs 45-minütigen Test-Sessions im MotorLand Aragon nahe Alcaniz fest. «Am Dienstag verlor ich mich etwas mit der Bike-Abstimmung. Erst bei den letzten beiden Outings fühlte ich mich gut. Okay, 1:48 min wie Johnny habe ich nicht geschafft. In meinem letzten Versuch musste ich allerdings in der letzten Kurve etwas das Gas zudrehen, weil ich in den Verkehr geriet. Das hat 0,1 oder 0,2 sec gekostet, mehr als 1:48,8 min wäre aber nicht drin gewesen.»

Rea fuhr mit 1:48,714 min Bestzeit und blieb damit 3/10 sec über seinem eigenen Pole-Rekord.



«Die Rundenzeit von Johnny ist sehr gut», lobte Toprak. «Insgesamt liefen die zwei Tage nicht schlecht, wir konnten verschiedene Abstimmungen versuchen. Ich bin bereit für das Rennwochenende und sehr aufgeregt. Am Freitag geht es los, ich werde erstmals mit der Startnummer 1 in der WM fahren. Mehr Druck fühle ich deswegen nicht. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, sobald ich auf dem Motorrad sitze, ist der Druck weg. Entscheidend ist nicht, wie schnell ich über eine Runde bin, sondern wie konstant.»

Am Montag hatte Toprak ein Erlebnis der besonderen Art, als seine Yamaha nach einem Motorschaden – offiziell ist von einem Elektrikdefekt die Rede – zum Ende der letzten Session Feuer fing und der 18-fache Laufsieger sie löschen musste. «Das wäre auch noch ein Job für die Zeit nach dem Rennfahrerleben», schmunzelte der 25-Jährige. «Ich versuchte, mein Motorrad zu retten und griff selbst zum Feuerlöscher.»



Viel konnte er nicht retten.