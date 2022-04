BMW in den Top-5? Laverty dämpft die Erwartungen

Beim großen Vorsaison-Test der Superbike-WM in Aragon präsentierte sich BMW-Pilot Loris Baz als Fünfter in starker Form. Scott Redding und Eugene Laverty sehen hingegen viel Arbeit vor sich.

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) beendete die beiden Testtage im MotorLand Aragon zu Wochenbeginn als Schnellster, dem Nordiren folgen die Mitfavoriten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Loris Baz brachte die beste BMW hinter Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 0,669 sec Rückstand auf Platz 5.



Von so einer Leistung waren die restlichen BMW-Fahrer Scott Redding (11.), Eugene Laverty (13.) und Ilya Mikhalchik (14.) weit entfernt. Wobei man die Performance des Ukrainers anders bewerten muss, als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark fuhr er die M1000RR erst vier Tage.

«Wir haben das Motorrad in vielen Bereichen weiterentwickelt», hielt BMW-Motorsport-Direktor Marc Bongers fest. «Wir haben uns fahrerseitig verstärkt und treten nun mit einem Quartett an, das Speed mit viel Erfahrung in der Superbike-WM vereint. Scott Redding ist neu im Team, und wir sind überzeugt, dass er sich an die M1000RR anpassen kann. Leider kann Michael van der Mark aufgrund seiner Beinfraktur beim Auftakt nicht dabei sein. In Ilya Mikhalchik haben wir einen guten Ersatz, der uns helfen wird, in den ersten Rennen weitere wichtige Erkenntnisse mit dem Motorrad zu sammeln. Im Team Bonovo action bringt Eugene Laverty seine geballte Erfahrung ein, gemeinsam mit Loris Baz bildet er ein starkes Fahrerduo, mit dem das Team einen großen Schritt nach vorne machen wird. Für den Auftakt in Aragon setzen wir uns realistische Ziele. Wir möchten zunächst in den Top-5 ein Wort mitreden und dann so bald wie möglich vorne an der Spitze kämpfen.»

«Wir haben Arbeit vor uns», dämpft Laverty die Erwartungen. «Das Gute ist, dass wir das Rennwochenende auf derselben Strecke haben. So können wir unsere Arbeit fortsetzen und versuchen, uns in den schwächeren Bereichen zu verbessern. Die zwei Testtage waren sehr wertvoll, auch wenn ich mehr möchte. Ich mag die Strecke in Aragon und war hier in der Vergangenheit oft stark. Es ist das erste Rennwochenende mit Bonovo action BMW, bei den Tests war die Atmosphäre im Team fantastisch. Deshalb freue ich mich sehr auf den Start der Saison. Das Wetter wird am Wochenende wesentlich wärmer sein als beim Test, das ändert alles.»



Am Donnerstagabend wird BMW seine beiden Teams im Aragon-Fahrerlager in der prächtigen Hospitality vorstellen. Als Highlight wartet eine filmische Überraschung, in der die Werksfahrer ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen.