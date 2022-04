Aragón, FP2: Kawasaki vor Ducati und Yamaha

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragon ist absolviert. Die drei Top-Favoriten Jonathan Rea (Kawasaki), Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gaben sich keine Blöße.

Die Bedingungen in den freien Trainings am Freitag sind mit 18 Grad Celsius Luft- und 30 Grad Celsius Asphalttemperatur gänzlich anders als beim offiziellen Dorna-Test zu Wochenbeginn. Dass Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) im FP1 in 1:49,301 min für die Bestzeit sorgte, war keine Überraschung.

Auch im zweiten Training war es der Nordire, der auf seiner ersten (!) fliegenden Runde in 1:49,630 min eine starke Rundenzeit vorlegte. Zum Vergleich: Rea stellte 2020 mit 1:49,620 min den Rundenrekord auf und hält in 1:48,458 min auch den Pole-Rekord.



Innerhalb 0,6 sec hinter dem Kawasaki-Star reihten sich zunächst Álvaro Bautista (Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Garrett Gerloff (Yamaha) ein. Außer Lucas Mahias (Kawasaki), der seine ZX-10RR bei einem Sturz im FP1 schwer demolierte, waren alle Piloten in den ersten Minuten auf der Piste.

Zeitverbesserungen waren in den ersten 15 min rar, die Piloten beschäftigten sich offensichtlich mit der Abstimmung ihrer Motorräder für die Rennen und fuhren mehrere Runden am Stück.



Nach 20 min fuhr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,706 min um 0,076 sec an Rea heran. Erstaunlich: Als Siebter war van der Mark-Ersatz Ilya Mikhalchik zu diesem Zeitpunkt mit 1,1 sec Rückstand bester BMW-Pilot!



Bei noch zwölf Minuten auf der Uhr schob sich Bautista in 1:49,606 min an die Spitze der Zeitenliste, was aber immer noch langsamer war als Rea im FP1. Mittlerweile hatte das halbe Feld eine Zeitverbesserung erreicht, allerdings nicht die Top-3.

Die finale Zeitenjagd fiel aus, womit es bei der Tagesbestzeit von Rea im FP1 blieb. Bautista schiebt sich in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 2 nach vorne, als Dritter beendet Razgatlioglu den Freitag.



Bester BMW-Pilot blieb Loris Baz vom Team Bonovo action. Erstaunlich jedoch der Ukrainer Mikhalchik mit der schnellsten M1000RR im FP2.



Einen guten Eindruck hinterließ Roberto Tamburini, der von MotoXRacing Yamaha erst am 30. März für die Superbike-WM 2022 bestätigt wurde. Der Italiener reihte sich am Freitag als guter Neunter ein.

Für Honda verlief der erste Trainingstag der neuen Saison ein wenig ernüchternd. Mit 1,2 sec Rückstand wurde Iker Lecuona Zehnter, der nur wenige 1/1000 sec langsamere Xavi Vierge reihte sich als Zwölfter ein.



An seiner starken Performance vom letzten Saisondrittel 2021 konnte Axel Bassani (Ducati) nicht anknüpfen. Der Ducati-Pilot, der bereits beim Aragón-Test blass agierte, kam nur auf eine 1:50,856 min und damit auf Platz 13.



Philipp Öttl blieb an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als Superbike-Pilot fehlerfrei und stellte die Go Eleven Ducati mit 1,7 sec Rückstand auf die 18. Position.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:49,301 min 2. Alvaro Bautista Ducati 1:49,606 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:49,665 4. Garrett Gerloff Yamaha 1:49,900 5. Michael Rinaldi Ducati 1:50,000 6. Alex Lowes Kawasaki 1:50,010 7. Loris Baz BMW 1:50,336 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:50,442 9. Roberto Tamburini Yamaha 1:50,501 10. Iker Lecuona Honda 1:50,540 11. Iyla Mikhalchik BMW 1:50,706 12. Xavi Vierge Honda 1:50,787 13. Axel Bassani Ducati 1:50,856 14. Eugene Laverty BMW 1:50,945 15. Scott Redding BMW 1:51,108 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:51,115 17. Kohta Nozane Yamaha 1:51,118 18. Philipp Öttl Ducati 1:51,204 19. Luca Bernardi Ducati 1:51,329 20. Gabriele Ruiu BMW 1:52,077 21. Christophe Ponsson Yamaha 1:52,794 22. Oliver König Kawasaki 1:52,981 23. Leandro Mercado Honda 1:53,143 24. Hafizh Syahrin Honda 1:53,247 25. Loris Cresson Kawasaki 1:53,885