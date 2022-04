Aragon, FP1: Johnny Rea fährt in seiner eigenen Welt

Johnny Rea ist in Topform

Kawasaki-Star Jonathan Rea sorgte im ersten freien Training des Auftakts der Superbike-WM in Aragon für die deutliche Bestzeit. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Zweiter, Philipp Öttl (Ducati) Zehnter.

Mit 1:48,714 min war Jonathan Rea (Kawasaki) bei den Testfahrten im MotorLand Aragon am Montag und Dienstag Bestzeit gefahren, erzielt mit dem neuen Qualifyer-Hinterreifen SCQ.



Bereits nach fünf Minuten fuhr Rea im ersten freien Training am Freitagvormittag in 1:49,301 min schneller als die beste Rennrunde, aufgestellt von ihm selbst 2020 mit 1:49,620 min. Den Pole-Rekord 1:48,458 min hält ebenfalls der 112-fache Laufsieger.

Rea lag mit dieser Zeit nicht nur erstaunliche 0,763 sec vor dem Zweitplatzierten, daran änderte sich auch bis 2 Minuten vor Schluss nichts! Dann übernahm Michael Rinaldi aus dem Team Aruba.it Ducati Platz 2 von Alex Lowes (Kawasaki), wurde aber wenig später von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) unterboten.



Rea beendete das Training deutliche 0,364 sec vor Razgatlioglu, der Dritte Rinaldi verliert bereits 7/10 sec. Lediglich die Top-6 blieben innerhalb einer Sekunde zum Rekordweltmeister, Ducati-Star Alvaro Bautista auf Rang 5 fehlen 0,807 sec.

Loris Baz aus dem deutschen Bonovo-Team brachte die beste BMW auf Platz 7. Der dreifache Deutsche Superbike-Meister Ilya Mikhalchik macht als Ersatz für den verletzten BMW-Werksfahrer Michael van der Mark eine gute Figur und lag zur Halbzeit auf Platz 8. Die 45-minütige Session beendete der Ukrainer als Elfter, während seine Markenkollegen Scott Redding und Eugene Laverty mit über 2 sec Rückstand auf den Positionen 16 und 18 strandeten.



Für das beste Honda-Ergebnis sorgte der Spanier Iker Lecuona, der als Neunter 1,239 sec auf die Spitze verliert.

Der einzige deutsche Stammfahrer Philipp Öttl aus dem Go-Eleven-Team landete mit seiner Ducati Panigale V4R auf dem beachtlichen zehnten Platz.



Der ehemalige MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin musste seine MIE-Honda bereits in der zweiten Runde mit Motorschaden abstellen, womit sein Training beendet war.



Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) stürzte in seiner letzten fliegenden Runde.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon, FP1:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,301 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,364 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,699

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,763

5. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,807

6. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,968

7. Loris Baz (F), BMW, +1,035

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,141

9. Iker Lecuona (E), Honda, +1,239

10. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,340

11. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, +1,498

12. Xavier Vierge (E), Honda, +1,566

13. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +1,814

14. Roberto Tamburini (I), Yamaha, +1,922

15. Axel Bassani (I), Ducati, +2,098

16. Scott Redding (GB), BMW, +2,249

17. Kohta Nozane (J), Yamaha, +2,321

18. Eugene Laverty (IRL), BMW, +2,524

19. Luca Bernardi (I), Ducati, +2,615

20. Gabriele Ruiu, (I), BMW, +3,456

21. Chris Ponsson (F), Yamaha, +3,581

22. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,881

23. Tati Mercado (RA), Honda, +4,327

24. Loris Cresson (B), Kawasaki, +5,482

25. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +5,943