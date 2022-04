WM-Gaststart in Gefahr: Mackenzie schwer gestürzt

Tarran Mackenzie in Silverstone

2021 gewann Yamaha-Pilot Tarran Mackenzie spektakulär den Titel in der Britischen Superbike Meisterschaft, für dieses Jahr ist die Titelverteidigung auf der Insel und ein Superbike-WM-Gaststart geplant gewesen.

Beim Vorsaison-Test der British Superbikes (BSB) auf der nationalen Variante der Rennstrecke von Silverstone am Mittwoch stürzte Tarran Mackenzie mit seiner Yamaha R1 schwer. Mackenzie gewann im Vorjahr die stark umkämpfte BSB-Meisterschaft und empfahl sich so für größere Aufgaben.

Der 26-jährige Brite, der in Schottland geboren ist, verletzte sich bei einem Highspeed-Crash Eingangs der Zielgeraden des 2,6 km langen Kurses. Nach einer ersten Diagnose brach sich Mackenzie den linken Knöchel und am Freitag wird ein Spezialist in Nottingham die Schwere der Verletzung erneut bewerten.

Besonders ärgerlich für den ehemaligen Kiefer-Moto2-Piloten: Yamaha peilte mit Mackenzie einen Wildcard-Start für das Superbike-WM-Wochenende in Assen an. Für das Event vom 22. bis 24. April dürfte die Zeit knapp werden, eine Bestätigung steht jedoch noch aus. Die neue Saison der Britischen Superbike Meisterschaft beginnt kommende Woche, ebenfalls in Silverstone.

BSB-Kalender 2022

15. - 17. April – Silverstone National

30. April - 2. Mai – Oulton Park

20. - 22. Mai – Donington Park National

17. - 19. Juni – Knockhill

22. - 24. Juli – Brands Hatch GP

12. - 14. Aug. – Thruxton

27. - 29. Aug. – Cadwell Park

9. - 11. Sept. – Snetterton 300

23. - 25. Sept. – Oulton Park

30. Sept. - 2. Okt. – Donington Park GP

14. - 16. Okt. – Brands Hatch GP