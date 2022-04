Ducati-Star Álvaro Bautista staunte über sich selbst

Álvaro Bautista ist zurück an der Spitze der Superbike-WM, und das nicht nur sprichwörtlich. Der Ducati-Star ist nach dem Saisonauftakt in Aragon Führender der Gesamtwertung.

Mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf im MotorLand Aragón übernahm Álvaro Bautista die Führung der Superbike-WM 2022. Wie der Spanier mit seiner Ducati agiert, erinnert an 2019, als er die ersten elf Rennen in Folge gewann und Vizeweltmeister.



Es gab kaum eine Person im Paddock der Superbike-WM, die Álvaro Bautista nicht zu den Top-Favoriten auf den Titel zählte. Nach dem Saisonauftakt im MotorLand Aragón wird der Ducati-Piloten auch die letzten Skeptiker überzeugt haben.

Denn der 37-Jährige fuhr am Samstag einen zweiten Platz im ersten Rennen ein und ließ im Superpole-Race und zweiten Lauf am Sonntag jeweils einen souveränen Sieg folgen. Mit 57 Punkten reist der Spanier als WM-Leader zum zweiten Saisonmeeting nach Assen ab.



«Wie ich schon am Samstag sagte, wollte ich es ruhig angehen lassen und Vertrauen aufbauen, um einen guten Einstand in die Meisterschaft zu finden», sagte Bautista in kleiner Journalistenrunde am Sonntagnachmittag. «Im Warm-up fühlte ich mich dann aber ausgezeichnet und spürte, dass ich mehr attackieren kann. Das tat ich dann auch im Superpole-Race, setzte mich früh an die Spitze und kam in einen guten Rhythmus. Wenn ich vorne bin, kann ich das leichter kontrollieren und fahre sicherer. Im Superpole-Race hatte ich nicht erwartet, dass ich so gute Rundenzeiten würde fahren können.»



«Im zweiten Lauf war es anders, weil der Asphalt bei den Tests oder in den Trainings nie so eine hohe Temperatur hatte. Ich musste zuerst herausfinden, wie stark ich pushen kann und wo das Limit ist», erklärte Bautista weiter. «Also blieb ich ruhig und hinter Johnny, der einen ziemlich guten Start hatte. Nach ein paar Runden, nachdem ich mich wohlgefühlt hatte, ging ich in Führung und zog es durch. Ich versuchte nie mehr Gas zu geben, als es der Zustand der Strecke erlaubte und mir gelang der Sieg.»

Bautista erwartet jedoch nicht, dass sich seine Dominanz nahtlos auf die anstehenden Rennwochenenden übertragen lässt. Schon in Assen werden die Karten neu gemischt.



«Wir haben als Team in Aragón gründlich gearbeitet und ich war sehr stark. Aber wir hatten vorher einen Test und es wird bei den kommenden Meetings anders sein, wenn wir nur das FP1 und FP2 zur Vorbereitung auf die Rennen haben», grübelte der WM-Leader.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW