Aragón, Lauf 2: Bautista (Ducati) grandios wie 2019

Ducati-Rückkehrer Álvaro Bautista ist der Sieger des zweiten Laufs im MotorLand Aragón und Leader der Superbike-WM 2022. Rea und Razgatlioglu erneut auf dem Podium. Öttl auf Platz 13.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2022 in Aragon entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Beste Honda in der Startaufstellung war die von Iker Lecuona auf der achten Position. Die beste BMW stellte SMR-Ersatzfahrer Ilya Mikhalchik auf Startplatz 10. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) ging als 13. in den zweiten Lauf.



Hinsichtlich der Reifen waren sich die Superbike-Piloten einig: Das gesamte Feld setzte auf den weichen SCX-Rennreifen. Mit 35 Grad Celsius war die Asphalttemperatur allerdings 8 Grad Celsius wärmer als am Samstag.

An der Spitze setzten sich mit Bautista, Rea, Razgatlioglu und Rinaldi (Ducati) dieselben Protagonisten wie im Sprintrennen schnell vom Rest des Feldes ab. Dieses Mal machte jedoch der Spanier nach wenigen Runden kurzen Prozess und fuhr wie am Vormittag im Superpole-Race einen ungefährdeten Sieg ein. Im Kampf um Platz 2 setzte sich Rea durch. Razgatlioglu kämpfte den stark fahrenden Rinaldi nieder und wurde Dritter.



Im breiten Mittelfeld kämpften acht Piloten innerhalb weniger Sekunden um die Positionen. An der Spitze brachte Loris Baz die beste BMW auf Platz 7 ins Ziel. Nur 0,9 sec dahinter glänzte Xavi Vierge als bester Honda-Pilot auf der achten Position. Am Ende der Gruppe belegte Philipp Öttl lange Zeit die zwölfte Position, wurde aber in der letzten Runde von Eugene Laverty (BMW) ausgetrickst und auf Platz 13 verwiesen.

Erster WM-Leader der Superbike-WM 2022 ist mit einem zweiten Platz und zwei Siegen Ducati-Star Álvaro Bautista. Platz belegt Jonathan Rea (Kawasaki), Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ist Dritter.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Bautista und Razgatlioglu in die erste Kurve, dann Rinaldi, Locatelli und Bassani. Vierge auf 8, Baz 10 und Öttl auf 15.



Runde 1: Bautista zieht auf der Geraden an Rea vorbei in Führung. Razgatlioglu (3.) unter Druck von Rinaldi.



Runde 2: Rea holt sich die Führung zurück. Rinaldi kassiert Razgatlioglu in der ersten Kurve und bleibt vorne. Sturz Locatelli. Öttl auf 13.



Runde 3: Bautista vor Rea und Rinaldi. Razgatlioglu fällt leicht ab. Schnellster Rennrunde Lowes in 1:50,334 min.



Runde 4: Bautista 0,8 sec vor Rinaldi. Rea fällt nach kleinem Fehler hinter Razgatlioglu auf P4 zurück.



Runde 5: Rea sucht eine Lücke an Razgatlioglu (3.) vorbei. Baz verbessert sich vorbei an Lecuona auf Platz 8. Öttl auf Platz 12.



Runde 6: Rea bremst sich in Kurve 1 an Razgatlioglu vorbei und jagt die Ducati an der Spitze. Baz und Vierge kämpfen um Platz 7.



Runde 7: Bautista 0,3 sec vor Rinaldi und 1,3 sec vor Rea. Baz jetzt Siebter.



Runde 8: Bautista sucht die Entscheidung – 0,8 sec vor Rinaldi und 1,6 vor Rea. Technisches Problem bei Redding.



Runde 9: Nur Bautista, Rinaldi und Rea fahren unter 1:51 min. Razgatlioglu (4.) schon 2,6 sec zurück. Öttl (12.) nur 2,5 sec hinter Platz 7!



Runde 10: Rea schließt zu Rinaldi auf und profitiert von einem Fehler des Italieners. Bautista liegt aber 1,4 sec vor dem Kawasaki-Piloten.



Runde 11: Bautista (1.) weiter mit den schnellsten Rundenzeiten. Rinaldi (3.) fährt 0,8 sec langsamer als Razgatlioglu (4.).



Runde 12: Redding in der Box.



Runde 13: Bautista 2,8 sec vor Rea und 3,2 sec vor Rea. Razgatlioglu (4.) hat sich gefangen und nimmt wieder Rinaldi ins Visier. Sturz Nozane.



Runde 14: Rea, Rinaldi und Razgatlioglu innerhalb 0,8 sec! Öttl auf 12.



Runde 15: Razgatlioglu bremst in Kurve 1 Rinaldi aus und ist neuer Dritter.



Runde 16: Bautista 3,9 sec vor Rea und 5,1 sec vor Razgatlioglu. Rinaldi (4.) scheint sich mit Platz 4 zufriedenzugeben. Baz 7., Lecuona 8.



Runde 17: Lowes auf Platz 5, Bassani Sechster, Gerloff auf 9.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Öttl auf 13.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW