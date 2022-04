Razgatlioglu von Yamaha-Neuerungen nicht überzeugt

Die Rennstrecke MotorLand Aragon lag der Yamaha R1 noch nie, deshalb sind die Niederlagen gegen Alvaro Bautista und Johnny Rea beim Superbike-Saisonauftakt für Weltmeister Toprak Razgatlioglu verschmerzbar.

Yamaha war in Aragon mit der Nummer 1 Toprak Razgatlioglu erwartungsgemäß nur dritte Kraft hinter Ducati und Kawasaki.



Im ersten Rennen am Samstag konnte Rea Bautista noch um 0,09 sec schlagen, am Sonntag hatte gegen den Spanier keiner eine Chance: Der Ducati-Rückkehrer gewann das Sprintrennen und das zweite Hauptrennen mit 5,141 und 4,393 sec Vorsprung auf Rea.



Toprak wurde in allen Läufen Dritter, was auch Position 3 in der Weltmeisterschaft bedeutet – 18 Punkte hinter dem Führenden Bautista.

«Bei diesen Bedingungen sind dritte Plätze gut, sie waren das Maximum», erzählte Razgatlioglu in kleiner Journalistenrunde. Die Probleme mit dem Vorderreifen vom Samstag konnten ansatzweise gelöst werden, «ich fühlte mich im Sprintrennen am Morgen deutlich besser. Im zweiten Rennen hatte ich aber erneut die Schwierigkeit, dass ich auf der Bremse nicht sehr gut war. Sobald das Hinterrad in die Luft stieg, verzögerte es nicht wie gewünscht. Wir waren auf dieser Strecke noch nie sehr stark, dafür haben wir so viele Punkte wie möglich mitgenommen.»

Am Sonntag fühlten sich viele Zuschauer an 2019 erinnert, als Alvaro Bautista mit der schnellen Ducati Panigale V4R die ersten elf Rennen gewann. Erwartet uns dieses Jahr eine ähnliche Serie? «Damals habe ich ihn nie gesehen, so weit vorne lag er», schmunzelte Toprak. «Dieses Jahr hatte ich ihn in allen Rennen im Blick, das ist schon mal gut. Ich glaube, dass wir in Assen zurückschlagen können.»

Razgatlioglu entschied sich am Sonntag für die Elektronikstrategien von 2021 und nahm auch ein anderes Chassis. «Ich gehe davon aus, dass ich mich damit in Assen viel besser fühlen werde», hielt der 18-fache Laufsieger fest. «Die anderen Yamaha-Fahrer verwenden die neuen Elektronikstrategien, ich fühle mich mit den alten besser – viel besser. Wir werden in Assen wahrscheinlich auch auf die frühere Abstimmung setzen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW