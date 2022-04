Bonovo-Chef Jürgen Röder: «Keine Klage, pure Emotion»

Loris Baz sorgte als Siebter im zweiten Hauptrennen in Aragon für das beste Ergebnis des deutschen BMW-Teams Bonovo action in der Superbike-WM. Eigentümer Jürgen Röder ist begeistert.

Das deutsche Team Bonovo action BMW ist der zweitjüngste Neuzugang in der Superbike-WM, die Truppe von Jürgen Röder bestritt 2021 ihre erste volle WM-Saison. Im Debütjahr errang Jonas Folger als beste Platzierung den achten Rang beim Auftakt in Aragon im zweiten Hauptrennen, welches allerdings eine Reifenlotterie war. Anschließend schaffte der Mühldorfer nie mehr ein einstelliges Ergebnis.



Eugene Laverty preschte für Bonovo beim WM-Auftakt am vergangenen Wochenende im ersten Hauptrennen in die Top-10, Loris Baz legte mit Platz 7 im zweiten Lauf noch eins drauf und eroberte das beste WM-Ergebnis in der Teamgeschichte.

«Nach dem Jahr 2021 sind wir mit dem Ergebnis überglücklich, speziell mit dem letzten Rennen mit Loris auf Platz 7 und Eugene auf Platz 12», hielt Teameigentümer Jürgen Röder fest. «Das ist für uns ein Traum, den wir nicht geglaubt haben, träumen zu können. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich denke, die Realität wird uns bald wieder einholen, so ist das im Rennsport. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, aber das ist eine solide Basis, auf der wir aufbauen können. Schon im ersten Rennen mit Platz 10 und 11 waren wir super unterwegs. Eugene hatte Probleme am Start, ansonsten wäre er bestimmt weiter vorne gewesen.»

Der Hesse weiter: «Die Pace ist da, das Können der Fahrer ist über jeden Zweifel erhaben. Wir müssen jetzt Motorrad und Fahrer weiter aufeinander abstimmen. In Assen können wir hoffentlich die nächsten Schritte machen, um noch weiter nach vorne zu kommen. Wir haben uns vorgenommen, uns in den Top-10 zu etablieren, hoffentlich können wir das bis zum Ende der Saison halten. Ein großes, großes Lob an beide Crews, von Eugene und von Loris! Sie haben super Arbeit geleistet. Die Jungs haben nachts bis 2 Uhr gearbeitet und es gab keine Klage. Das ist pure Emotion, pure Begeisterung für den Rennsport und das kann man gar nicht hoch genug loben. Wenn wir diese Euphorie und diese Begeisterung mitnehmen können, dann kann das gesamte Team sehr, sehr viel erreichen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW