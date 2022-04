Scott Redding (BMW) warnt: «Mehr Probleme als 2021»

Aus Sicht von BMW kann das Meeting der Superbike-WM 2022 in Aragón nur als Enttäuschung gewertet werden. Besonders bitter das Fazit von Scott Redding, der beim Saisonauftakt nur einen mageren WM-Punkt einfahren konnte.

Die Stimmung im BMW-Team SMR war am Samstag nur auf der Seite von Ilya Mikhalchik prächtig. Während der Ukrainer als Ersatz des verletzten Michael van der Mark in der Superpole und im ersten Rennen jeweils als Achter bester BMW-Pilot wurde, strandete Scott Redding auf Startplatz 16 und holte im Rennen als 15. nur einen Punkt. Am Sonntag wurde es nicht besser, im Gegenteil.

Nach Platz 12 im Superpole-Race herrschte im zweiten Lauf in Runde 8 Aufregung bei der Redding-Crew. Der Engländer fuhr mit der M1000RR schimpfend neben die Piste, offenbar heimgesucht von einem technischen Problem. Doch Redding konnte das Rennen an letzter Stelle liegend fortsetzen, um vier Runden später die Box anzusteuern.



«Im letzten Rennen des Wochenendes hatte ich einfach keinen Grip, die Bremsen haben nicht so gut funktioniert und der Motor hat überhitzt. So ist es eben. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen», brummte der 29-Jährige. «Dieses Wochenende ist nicht so gelaufen, wie ich es erwartet hatte. Zumal wir am Montag und Dienstag zwei Tage getestet haben. Dann kam das Rennwochenende, und unsere Rundenzeiten wurden schlechter. Es war hart für mich, das zu akzeptieren. Wir haben das ganze Wochenende über nicht wirklich etwas gefunden, was uns geholfen hätte. Es war hart. Wir müssen verstehen, warum es anders war, und auch, warum es mehr Schwierigkeiten gibt als mit dem letztjährigen Bike. Es gab ein paar Änderungen am Motor und am Bike, und wir müssen verstehen, warum das passiert, denn das Potenzial ist größer.»

Auch BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers wirkte angesichts der Ergebnisse geknickt.



«Nach den Tests, die bei anderen Bedingungen eindeutig positiver aussahen, ist das Auftaktwochenende für uns insgesamt enttäuschend verlaufen», gab der Niederländer zu. «Aber es gab verschiedene individuelle Highlights. Dazu gehören die starke Leistung von Ilya Mikhalchik am Samstag und der siebte Platz für Loris Baz und das Bonovo action BMW Racing Team in Rennen zwei. Das sind die positiven Aspekte, die wir mitnehmen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir vor allem bei Scott, aber auch bei Eugene, noch viel Arbeit vor uns haben. Wir müssen nun intensiv daran arbeiten zu verstehen, was die Ursachen sind, und einen Plan aufstellen, wie wir dies lösen und den Anschluss nach vorn finden.»

© Gold & Goose Willkommen zum zweiten Rennen in Aragón © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Laverty vor Baz © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Locatelli vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Lecuona © Gold & Goose Bautista und Rinaldi © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das zweite Superbike-Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW