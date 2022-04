Loris Baz: Erwartungen des Bonovo-Teams übertroffen

Das deutsche BMW-Team Bonovo action hat seine Ziele für die Superbike-WM 2022 klar definiert. «Wenn wir es regelmäßig in die Top-10 schaffen, dann ist das eine gute Leistung», so Teammanager Michael Galinski.

Beim Auftakt der Superbike-WM in Aragon schaffte im ersten Hauptrennen am Samstag lediglich Ilya Mikhalchik als Achter ein einstelliges Ergebnis, der Ukrainer fuhr für den verletzten Michael van der Mark im Team von Shaun Muir. Mit dieser hervorragenden Leistung blamierte der dreifache Deutsche Meister seine Markenkollegen Eugene Laverty, Loris Baz und Scott Redding gewaltig, die auf den Positionen 10, 11 und 15 ins Ziel kamen.

Im zweiten Hauptrennen am Sonntag konnte sich Baz als tadelloser Siebter rehabilitieren, während Laverty Zwölfter wurde, Redding aufgab und Mikhalchik stürzte. Und das unter den Augen von BMW-Chef Dr. Markus Schramm, der seine Teams gemeinsam mit Gattin besuchte.

© Gold & Goose Willkommen zum zweiten Rennen in Aragón © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Laverty vor Baz © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Locatelli vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Lecuona © Gold & Goose Bautista und Rinaldi © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das zweite Superbike-Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Wir mussten verstehen, warum wir im Rennen am Samstag langsamer waren als im Test und warum ich in der Gruppe langsamer war als allein», schilderte Baz, der sich in einer Gruppe durchsetzte, die zeitweise aus sieben Fahrern bestand. «Also haben wir zusammen mit der Crew vor dem zweiten Rennen ein paar Änderungen vorgenommen und schließlich fühlte ich mich auf dem Bike wohler. Ich verstand mehr Dinge und das Motorrad fühlte sich eher wie meines an. Ich konnte dahin zurückkommen, wo ich unser aktuelles Potenzial sehe – hinter den Top-3-Maschinen, aber vor Honda. Das ist genau, was ich mir vorgenommen hatte. Also habe ich versucht keine Fehler zu machen und es nach Hause zu bringen.»

Der Franzose kam 23,9 sec hinter Sieger Alvaro Bautista (Ducati) ins Ziel, BMW hat für den zweiten Event in Assen in zwei Wochen jede Menge Hausaufgaben. Baz: «Von Beginn an habe ich gesagt, dass dieses Wochenende unsere Basis für das ganze Jahr ist, wir müssen hierauf aufbauen. Wir müssen alle zusammen an dieses Projekt glauben und genauso hart arbeiten, wie wir es schon seit dem ersten Test tun. Die Saison ist lang, also sollten wir genauso weitermachen.»

«Jetzt ist von uns eine kleine Last abgefallen», meinte Teammanager Michael Galinski. «Wir verstehen das Bike immer besser und sind auch in der Lage etwas zu machen, was der Fahrer spürt, und wir merken, dass es weitergeht. Nichtsdestotrotz bleibt noch viel zu tun. Wir als Bonovo action haben immer gesagt, wir wollen mit beiden unter die ersten zehn. Aber wenn man einmal gesehen hat, dass mehr möglich ist, will man natürlich auch mehr. Ich glaube, wir haben insgesamt mit dem Team einen guten Schritt gemacht, zu verstehen, wie die BMW funktioniert, was sie verlangt und die Fahrer haben auch immer mehr gelernt sich anzupassen. Wir sind erst einmal froh und schauen jetzt nach Assen, wo die BMW immer gut funktioniert hat und hoffen, dass sie dort auch weiterhin so gut läuft.»



In der Gesamtwertung liegt Loris Baz als bester BMW-Pilot auf Rang 9.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW