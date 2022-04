BMW-Ass Scott Redding mit Reifenschaden auf Platz 5

Als Fünfter im zweiten Lauf sorgte Scott Redding beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Assen für das beste Ergebnis. Der Siegeswille des Engländers ist wieder entfacht.

Nach dem Saisonauftakt in Aragón war Scott Redding nicht ansprechbar: Nur ein WM-Punkt aus drei Rennen war für den Engländer eine kaum zu ertragende Demütigung. Doch in Assen fuhr der 29-Jährige wie ausgewechselt, vor allem am Sonntag im zweiten Lauf.

Redding lieferte sich rundenlang ein sehenswertes Duell mit Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes und Ducati-Privatier Axel Bassani um den vierten Platz. Nach diversen Positionswechseln brauste der BMW-Pilot als Sechster über den Zielstrich und wurde als Fünfter gewertet – Bassani erhielt nachträglich eine Zeitstrafe von drei Sekunden.



«Als es in Rennen zwei an der Spitze zum Unfall zwischen Jonathan und Toprak kann, wurde die Pace ein bisschen langsamer. Das gab mir die Chance, wieder in die Gruppe hineinzufahren. Und dann blieb ich dran, ich gab in jeder Runde 110 Prozent, um da zu sein. Ich denke, wenn man sich das Rennen ansieht, sieht man auch, dass ich alles versucht habe. In den letzten drei, vier Runden hatte ich dann rechts ein Loch im Reifen und keinen Grip mehr. Das war wirklich schade, denn ich habe das Gefühl, dass ich den vierten Platz verdient hätte. Denn ich bin hart und gut gefahren. Aber es ist okay. In die Top-6 zu fahren, damit bin ich zunächst zufrieden.

Gleichzeitig fordert der WM-Dritte von 2021 mehr Anstrengungen von BMW.



«Wir müssen noch mehr machen. Ich fahre am Limit und habe immer noch einen Rückstand von 15 Sekunden in einem Rennen, das sich für mich gut angefühlt hat. Wir können also zufrieden sein, dass wir ein gutes Resultat für uns geholt haben, aber wir müssen weiterarbeiten», betonte Redding. «Das ist das Wichtigste für mich. Ich möchte gewinnen. Dieses Ergebnis ist okay für mich, aber nicht, was ich mir wünsche. Und ich denke, dass wir es schaffen können. Hoffentlich finden wir etwas, das uns eine halbe Sekunde bringt – danach suchen wir, um den nächsten Schritt zu machen.»

Für die Plätze 9 und 5 in den Hauptrennen erhielt Redding 18 WM-Punkte und stieg mit insgesamt 19 Zählern in der Gesamtwertung auf Rang 12 auf. Als Elfter im Superpole-Race erhielt er keine Punkte. Bester BMW-Pilot ist Loris Baz (Bonovo action) mit 28 Punkten auf der zehnten Position.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699