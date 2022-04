Verpasste Riesenchance: Motorschaden stoppte Öttl

Nach dem Sturz von Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu hatten im zweiten Superbike-Hauptrennen in Assen andere Fahrer Podestchancen. Philipp Öttl wurde von der Technik seiner Ducati V4R gestoppt.

Superbike-Rookie Philipp Öttl zeigte bei seinem zweiten Event in der höchsten Klasse in Assen beachtliche Leistungen und eroberte als Siebter im ersten Rennen am Samstag ein einstelliges Ergebnis. Im Sprintrennen am Sonntagmorgen erzielte er ein weiteres Top-Ten-Resultat.



Und im zweiten Hauptrennen wäre noch viel mehr möglich gewesen. Denn Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu stürzten in der sechsten Runde – auf einmal waren zwei Podestplätze vakant.

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista gewann das Rennen überlegen mit 8,77 sec Vorsprung auf Andrea Locatelli (Pata Yamaha) und 11,58 sec vor Iker Lecuona (Honda).



Hinter Lecuona brauchte sich Öttl an diesem Wochenende nicht zu verstecken, «wir hatten eine Riesenchance auf ein sehr gutes Ergebnis», urteilte Go-Eleven-Teammanager Denis Sacchetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Doch der Motor ging kaputt, das ist sooo schade. Wir machen Schritt für Schritt, Philipp verbessert sich ständig.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Lecuona, Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista, Rea, Lecuona © Gold & Goose Vierge, Van der Mark, Mahias © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Lecuona vor Locatelli © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark, Haslam, Ponsson, Tamburini © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt den zweiten Lauf in Assen © Gold & Goose Locatelli, Bautista, Lecuona © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Ich konnte anfänglich gar nicht genau identifizieren, was war», erzählte Öttl. «Ich schaltete vom dritten in den vierten Gang, dann ging nichts mehr vorwärts. Ich war grade an Redding vorbei, der wurde Fünfter. Wenn der Rea und Toprak ausfallen und ich besser drauf bin als Redding, dann ist das eine seltene Möglichkeit. Deshalb ist das so ärgerlich, aber es kann keiner was dafür. So Sachen passieren, wir hatten ein gutes Wochenende.»



Öttl hat in den ersten sechs Rennen 15 Punkte erobert und liegt damit auf dem 13. Gesamtrang. In der Privatfahrer-Wertung ist er hinter Axel Bassani, Loris Baz und Garrett Gerloff Vierter.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699