Rookie des Jahres: Jetzt versteht Locatelli die SBK

Im Pata Yamaha Werksteam hatte Andrea Locatelli beste Voraussetzungen, um die Superbike-WM 2021 als bester Rookie zu beenden. Der Italiener untermauerte als WM-Vierter sein Potenzial für die Zukunft.

Als überragender Supersport-Weltmeister wurde Andrea Locatelli direkt ins Werksteam von Yamaha in die Superbike-WM 2021 befördert – eine nicht unumstrittene Entscheidung, die der 25-Jährige aber als goldrichtig bestätigte.



Bei den Wintertests und auch beim Saisonauftakt im MotorLand Aragón agierte Locatelli zurückhaltend, doch bereits in Estoril fuhr er im zweiten Lauf in die Top-5. Seit Assen ist der aus der Lombardei stammende Italiener regelmäßig auf vorderen Positionen zu finden. Dritte Plätze erreichte er in Assen, Most, Magny-Cours und Portimão, dazu zwölf vierte Plätze.

Beim Saisonfinale auf dem neuen Mandalika Street Circuit sicherte sich der Yamaha-Pilot als Vierter und Achter den Titel des besten Rookie der Saison.



«Rückblickend ist es großartig, diese Saison als WM-Vierter zu beenden. Ich war mit dem zweiten Rennen nicht allzu glücklich, aber es ist mein erstes Jahr und ich fange jetzt an, die Superbike-Kategorie zu verstehen», resümierte der 25-Jährige. «Für nächste Saison werden wir mit Sicherheit stärker zurückkommen. Ich werde versuchen, mit den Jungs an der Spitze zu kämpfen.»

«Ich freue mich so sehr für Toprak und das Team, weil wir alles gewonnen haben. Ich freue mich sehr für die Jungs, denn ohne sie wäre der Erfolg in diesem Jahr nicht möglich gewesen und ich möchte ihnen allen und Yamaha danken», beschwor Locatelli das erfolgreiche Teamwork. «Es ist eine Freude, Teil dieses Projekts zu sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda