Letzter Superbike-Titel 2007: Wann wird Honda erlöst?

Iker Lecuona sorgte in Assen für das bisher beste Finish von Honda in der Superbike-WM 2022

Während der Vorsprung von Ducati als erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM schmilzt, wartet Honda am längsten auf den nächsten WM-Titel. Der Kampf der Werke tobt.

Seit 1988 wird die Superbike-WM ausgetragen, in 33 Jahren wurden 18 verschiedene Piloten zum Weltmeister gekrönt. Die meisten Weltmeister saßen auf einer Ducati. Von Doug Polen über Carl Fogarty und Troy Bayliss bis Carlos Checa wurden von acht Rennfahrern 14 Fahrer-WM-Titel mit einem V2-Motorrad aus Bologna eingefahren.



Doch die 2013 eingeführte Panigale R wurde das erste Motorrad der Italiener, das keinen WM-Titel einfahren konnte. Auch die seit 2019 eingesetzt Panigale V4R ist nach drei Jahren noch ohne Krönung.

Jonathan Rea als erfolgreichster Superbike-Pilot aller Zeiten fuhr seine sechs WM-Titel jedoch allesamt mit Kawasaki ein. Mit sieben von neun möglichen Titeln holte Kawasaki in der Statistik in Windeseile auf.



Mit acht Fahrer-Weltmeisterschaften durch den Nordiren (2015-2020), Tom Sykes (2013) und Scott Russell (1993) liegt Kawasaki vor Honda (6) und Aprilia (3).

Zwölf Jahre nach Ben Spies gewann im vergangenen Jahr Toprak Razgatlioglu den zweiten WM-Titel für Yamaha. Für Suzuki sorgte Troy Corser 2005 für den einzigen Triumph.

Von allen regelmäßig engagierten Werken wartet Honda am längsten auf den nächsten Titel: Die letzte Fahrer-WM gewann James Toseland 2007, zum letzten Mal Marken-Weltmeister wurde der japanische Motorradgigant 1997!



Dabei kehrte Honda mit einem echten Werksteam und einer auf den Rennsport getrimmten neuen CBR1000RR-R in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück. Doch in den ersten zwei Jahren sprangen nur drei magere Podestplätze heraus. Mit einem jungen Fahrer-Duo aus dem MotoGP-Paddock und dem Wechsel von Öhlins zu Showa sowie von Brembo zu Nissin soll es besser laufen. Bereits beim zweiten Saisonrennen 2022 in Assen fuhr Iker Lecuona im zweiten Lauf als Dritter auf das Podest. Vom WM-Titel wagt man aber selbst bei der Honda Racing Corporation nicht zu träumen.