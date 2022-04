Nicht nur wegen Assen-Podest: Lecuona liebt Superbike

Iker Lecuona: Platz 3 im zweiten Superbike-Lauf in Assen

Honda-Ass Iker Lecuona ist der bis jetzt jüngste Fahrer, der aus der MotoGP in die Superbike-WM wechselte. Seine Aussagen über die seriennahe Meisterschaft ähneln denen von Max Biaggi, Carlos Checa und Nicky Hayden.

In den vergangenen Jahren erlebten wir den Einstieg von prominenten MotoGP-Fahrern in die Superbike-WM. Der verbitterte Max Biaggi blühte im neuen Umfeld wieder auf, gewann zwei weitere WM-Titel (2010 und 2012) und wurde nahbar wie nie zuvor. Auch Carlos Checa fühlte sich pudelwohl und krönte seine Karriere mit dem Gewinn der Superbike-WM 2011. Für Nicky Hayden war der Wechsel 2016 wie eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn aus der AMA war der MotoGP-Weltmeister von 2006 das kumpelhafte Miteinander gewohnt.

Während seine Vorgänger die 30 Jahre längst hinter sich gelassen hatten, wechselte Iker Lecuona im zarten Alter von 22 von der MotoGP in die Superbike-WM. Sportlich hat sich der Honda-Pilot schnell eingelebt: Beim Meeting in Assen fuhr der Spanier im zweiten Lauf als Dritter seine erste Podestplatzierung ein und steht als WM-Fünfter auch in der Gesamtwertung gut da.

Die Gewöhnung auf die Atmosphäre in der Superbike-WM fiel ihm noch leichter.



«Ich finde die Superbike-WM großartig. Es ist hier mehr wie in einer großen Familie», stellte Lecuona im Gespräch mit SPEEDWEEK.com heraus. «Ich kann mich hier ganz normal mit anderen Fahrern unterhalten, zum Beispiel mit Toprak, Rea, Álvaro und Lowes, eigentlich mit jedem. Das ist anders als früher und ich mag das sehr. Auch das Fahrerlager, wo jeder Fan hineinspazieren kann. Sie können Bilder von oder mit einem Fahrer. Ich finde das prima.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699