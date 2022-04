Gewinnspiel: SPEEDWEEK verlost Stiefel von Füsport

Auf SPEEDWEEK.com gibt es regelmäßig attraktive Preise zu gewinnen, mitmachen lohnt sich. Wer neue Stiefel für die Motorradsaison möchte, braucht etwas Motorsport-Wissen und Losglück.

Auf SPEEDWEEK.com können Racing-Fans die wichtigsten Neuigkeiten, spannenden Hintergründe und besten Analysen zum Geschehen in der Vollgas-Welt auf zwei, drei und vier Rädern erfahren. Und regelmäßig seltene, wertvolle, praktische, schöne, nützliche oder attraktive Preise gewinnen.

Die australische Firma Füsport stellt zwei paar neue Motorrad-Stiefel zur Verfügung, Importeur für Deutschland und Benelux ist Vennegoortrading BV. Füsport ist in Australien und Asien seit Jahren im Motorradbekleidungssegment ein etablierter Name, jetzt sind die hochwertigen Produkte auch in Europa erhältlich. Bekannt ist das Unternehmen für seine einzigartige Kollektion an Motorradstiefeln. Der Fokus liegt auf den Bereichen Adventure (All Road), Cross (MX) und Sport (Race). Dadurch präsentiert sich die Marke sportlich, anspruchsvoll und einzigartig. Das Alleinstellungsmerkmal der Stiefel sind die aus Motorradreifen gefertigten Sohlen. Sie sorgen für hervorragenden Halt auf den Fußrasten und sind sehr abrieb- und verschleißfest. Dafür ist Füsport eine enge Kooperation mit der Adventure-Reifenmarke Motoz eingegangen.

Füsport engagiert sich sehr im Sport und hat Fahrer wie Dirk Geiger, Adrian Huertas, Kevin Manfredi, Oliver Bayliss, Joel Kelso, Lorenzo Dalla Porta und viele weitere unter Vertrag. Im deutsch-niederländischen Team RT Motorsports bei SKM Kawasaki ist die Marke sogar Hauptsponsor und Namensgeber.

Zu gewinnen gibt es jeweils ein Paar Stiefel Modell



V2 Rennen in braun oder schwarz



Gibson x Motoz in braun oder schwarz



