Achtung Zeitverschiebung: Erstes SBK-Rennen um 15 Uhr

Am heutigen Samstag fallen beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril die ersten wichtigen Entscheidungen. Wer das erste Rennen live sehen möchte, muss eine Zeitverschiebung von einer Stunde beachten.

Seit Jahren sind ServusTV und Eurosport die TV-Heimat der Superbike-WM im deutschen Sprachraum. Das einzige kostenlose Angebot hat jedoch der Privatsender aus Österreich, wo die Rennen der Superbike-Kategorie live in HD im Free-TV zu sehen sind. Aus Estoril bringt ServusTV dazu eine so zeitnahe Wiederholung des Superpole-Race, dass es fast als live durchgeht.



Das ebenfalls kostenlose digitale Angebot umfasst die Rennen und Superpoles aller drei WM-Serien; von der Superbike-Kategorie sind auch die freien Trainings vorgesehen.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport wurden die Rennen in diesem Jahr ausschließlich auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt.



Am Samstag wird aber erfreulicherweise ab 13:30 Uhr ohne Unterbrechung übertragen, sodass neben der SBK auch die Rennen der beiden Supersport-Serien im TV zu sehen sein werden. Am Rennsonntag ist Stand heute jedoch kein live geplant.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die gesamte Saison kostet 69,90 Euro, bei späterem Einstieg wird der Preis reduziert. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.