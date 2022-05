Estoril: Wildcards, Rückkehrer und Ersatzpiloten

Für das Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril müssen zahlreiche verletzte Piloten auf Freigabe durch die Rennärzte hoffen, unter anderen Dirk Geiger und Patrick Hobelsberger. Wer fit ist und wer ersetzt wird.

Dass nach dem Meeting in Assen eine vierwöchige Pause folgte, war für die viele gestürzten und verletzten Piloten ein Glücksfall. Denn für das Meeting in Estoril werden über alle drei Kategorien zwölf Piloten beim obligatorischen Check genauer von den Rennärzten untersucht.

In der Supersport-WM 300 betrifft dies mit Dirk Geiger auch einen Piloten aus Deutschland. Der Kawasaki-Pilot erlitt bei einem Sturz im zweiten Assen-Rennen einen Schlüsselbeinbruch rechts. Nach der Operation fühlt sich der Mannheimer fit, um für Estoril grünes Licht zu bekommen.



Für unfit erklärt sind außerdem Ton Kawakami (Yamaha), Alex Millan (Kawasaki) und Petr (Svoboda (Kawasaki). Letzterer ist Ersatz für den bei Wintertests gestürzten Jose Luis Perez Gonzales.



Mit Tomas Alonso und Dinis Borges (beide Kawasaki) sind zwei Portugiesen mit einer Wildcard dabei.

In der mittleren Kategorie ist mit Patrick Hobelsberger ebenfalls ein Deutscher betroffen. Der Kallio Yamaha-Pilot war beim Training Anfang Mai auf dem Slovakia Ring gestürzt und sich dabei Ellbogen und Handgelenk verletzt. Ob er in Estoril dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. Auch sein Teamkollege Alessandro Zetti muss bangen.



Nach Assen haben sich unter anderen der Ten Kate-Teamkollege von Dominique Aegerter, Leonardo Taccini, und Andy Verdoia (GMT Yamaha) am Kompartmentsyndrom operieren lassen sowie Tom Booth-Amos (Kawasaki), der einen Wadenbeinbruch erlitten hatte. Auf grünes Licht hoffen zudem der im Winter gestürzte Deutsch-Australier Ben Currie (MotoZoo Kawasaki) und Peter Sebestyen (Evan Bros Yamaha).



Ergänzt wird die Supersport-WM von den Wildcard-Piloten Luca Ottaviani (Altogo Yamaha) und Tom Edwards (YART).

In der Superbike-Kategorie wird BMW-Pilot Eugene Laverty (Bonovo action) garantiert wieder dabei sein – der Nordire absolvierte zwischenzeitlich bereits einen Test in Oschersleben. Laverty hatte sich bei einem Sturz in Assen starke Prellungen am Arm zugezogen.



Aus dem Yamaha-Lager steht hinter dem Einsatz von Kohta Nozane ein kleines Fragezeichen. Es ist davon auszugehen, dass der Japaner durch den Bruch des fünften Mittelfußknochens am rechten Fuß nicht mehr sonderlich eingeschränkt sein wird.



Außerdem erleben in Estoril die Rückkehr von Isaac Vinales ins Paddock der Superbike-WM. Der Spanier ersetzt bei Pedercini Kawasaki den gekündigten Loris Cresson.