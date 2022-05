SBK-WM in Estoril: Zahlen, Fakten und Rekorde

Wer holt in diesem Jahr in Estoril die Siege?

Nach 27 Jahren Pause kehrte die Superbike-WM 2020 auf den Circuito do Estoril zurück, in diesem Jahr erleben wir das dritte Meeting in Folge. Es könnte ein Rennwochenende der großen Zahlen werden.

Während andere Pisten wegen strenger behördlicher Auflagen im Zuge der Coronapandemie Meetings absagen mussten, sprang Estoril als Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in die Bresche und kehrte nach 27 Jahren in den Kalender der seriennahen Meisterschaft zurück.



Hauptmerkmal der 4182 Meter langen Rennstrecke sind deutliche Höhenunterschiede und eine fast einen Kilometer lange Gerade. Der Asphalt bietet ein niedriges Grip-Niveau, weshalb die Piloten auf weiche Reifen zurückgreifen werden, die aber schwer über die Renndistanz von 21 Runden zu bringen sind.

Für das dritte Rennwochenende der laufenden Saison am kommenden Wochenende ist ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen um 25 Grad Celsius vorhergesagt. Auch die Statistik verspricht ein spannendes Rennwochenende: Ducati und Yamaha haben in Estoril bisher drei Siege eingefahren, Kawasaki (und Bimota) zwei Siege. Und es könnten neue, beeindruckende Zahlen hinzukommen.

Kawasaki steht aktuell bei 494 Podestplätzen in der Superbike-WM und nähert sich der Zahl von 500 Podien. Bisher wurde diese Marke nur von Ducati erreicht, wobei der italienische Hersteller nur noch zehn benötigt, um sein 1000. Top-3-Ergebnis zu feiern.

Mit einem weiteren Sieg von WM-Leader Álvaro Bautista würde Ducati auf 380 Superbike-Erfolge aufrunden. Seinen 180. Podestplatz könnte der WM-Zweite Jonathan Rea in Estoril erreichen – der Kawasaki-Star hat aktuell 178. In seiner vergleichsweise jungen Superbike-Karriere hat Weltmeister Toprak Razgatlioglu realistische Chancen, am kommenden Rennwochenenden seinen 60. Podestplatz zu erreichen. Mit drei Podestplätzen könnte der Yamaha-Pilot sogar James Toseland und Frankie Chili einholen.

Wie umkämpft die Superbike-WM ist, lässt sich an der Besetzung des Siegerpodiums erkennen. In den letzten zwölf Rennen waren drei Hersteller in den Top-3. Sollte sich diese Serie in Estoril fortsetzen, würde das Superpole-Race als das 340. Podest mit drei unterschiedlichen Werken auf dem Podest in die Statistik eingehen.

Toprak Razgatlioglu nimmt in Estoril eine besondere Stellung ein. Der 25-Jährige ist der einzige Superbike-Pilot, der es bei jedem Start auf das Podium geschafft hat – sechs von sechs. Nur der Türke und Rea haben mehr als einen Sieg einfahren können. Als der Kawasaki-Pilot 2021 das Sprintrennen gewann, war es die 20. Rennstrecke, auf der der Nordire einen Sieg einfahren konnte. Diesen Rekord erhöhte Rea beim Saisonfinale in Indonesien auf 21.