Estoril: Toprak Razgatlioglu (Yamaha) braucht Siege

Um in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2022 aufzuschließen, benötigt Weltmeister Toprak Razgatlioglu dringend Siege. Das Meeting in Estoril könnte für den Yamaha-Star eine gute Gelegenheit dafür sein.

Die Bilanz von Toprak Razgatlioglu in Estoril ist beeindruckend: 2020 gewann der Yamaha-Pilot die Superpole, das erste Rennen sowie das Sprintrennen und stand im zweiten Lauf als Dritter auf dem Podium. Im vergangenen Jahr war es Startplatz 3 sowie in den Rennen die Plätze zwei, zwei und drei.



Dass die R1 mit der portugiesischen Piste prächtig harmoniert, zeigt auch das dreifache Podium im Superpole-Race 2020 mit Razgatlioglu, Garrett Gerloff (GRT) und Michael van der Mark.

Nach sechs Rennen der Superbike-WM 2022 steht der aktuelle Weltmeister noch ohne einen Laufsieg da, und das will der 25-Jährige am kommenden Wochenende ändern. In der vierwöchigen Pause wurde gemeinsam mit Mentor und Manager Kenan Sofuoglu über eine andere Herangehensweise beraten.



«Die Pause zwischen den Meetings fühlt sich sehr lang an, ich möchte endlich wieder Rennen fahren. Das letzte Rennen in Assen war enttäuschend, aber es ist besser, das zu vergessen und nach vorne zu schauen», betonte Razgatlioglu. «Ich habe zu Hause in der Türkei viel trainiert und jetzt fühlen wir uns bereit für Estoril. Estoril ist eine Strecke, die ich sehr mag, und in der Vergangenheit hatten dort wir einige gute Kämpfe – und auch einige schöne Ergebnisse für Yamaha, mit einem 1-2-3-Podium im Jahr 2020. Jetzt geht es an diesem Wochenende darum, wieder zu gewinnen – ich bin bereit.»

In der Gesamtwertung liegt Razgatlioglu (64 Punkte) als WM-Dritter bereits 45 Punkte hinter Leader Álvaro Bautista (Ducati). Bei der derzeitigen Performance des Spaniers ist das bereits ein schwer aufzuholendes Polster.