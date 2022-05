Toprak Razgatlioglu (1.) in Estoril im ‹Fun-Modus›

Zuerst hielt sich Toprak Razgatlioglu im zweiten Training der Superbike-WM 2022 in Estoril zurück, doch dann beeindruckte der Yamaha-Star mit einer Rundenzeit auf Rekord-Niveau.

Im FP1 war Toprak Razgatlioglu als Zweiter in 1:36,572 min bereits gut unterwegs, schneller war nur Yamaha-Markenkollege Garrett Gerloff. Am Nachmittag war es dagegen Jonathan Rea (Kawasaki), der das zweite Training mit schnellen Rundenzeiten anführte. Erst in den letzten Minuten fuhr der Türke seine Attacke – und in 1:36,290 min fuhr der Weltmeister 0,3 sec schneller als sein eigener, 2020 aufgestellte Rundenrekord.



«Das war schon nicht schlecht, trotzdem werden wir am Samstag noch etwas am Set-up ausprobieren», grinste Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich fühle mich hier viel besser auf dem Bike, Estoril ist auch eine meiner liebsten Strecken. Aragón und Assen kommen meinem Stil nicht so entgegen. Man muss in den Fun-Modus kommen, um sein Motorrad schnell fahren zu können – und das ist hier der Fall.»

Verbesserungspotenzial sieht der Yamaha-Pilot ausgerechnet dort, wo er ohnehin schon dominant ist.



«Ich denke, auf der Bremse können wir uns noch ein wenig steigern», hielt der 25-Jährige fest. «Rennen sind aber immer etwas anderes. Wir müssen uns hier auf die Haltbarkeit der Reifen achten, denn es ist relativ heiß und der Asphalt hat nicht viel Grip. Am Samstag benötige ich ein gutes Qualifying – vielleicht mit einem neuen Rekord. Und danach will ich um den Sieg kämpfen, den ich dringend brauche.»

Den Zwischenfall mit Jonathan Rea in Assen hat der Weltmeister hinter sich gelassen.



«Direkt danach war ich natürlich frustriert», gab Razgatlioglu zu. «Jetzt ist es okay. Ich schaue nicht zurück und fokussiere mich auf die weitere Saison und nehme Rennen für Rennen.»