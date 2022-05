Estoril, FP2: Razgatlioglu überragend – Öttl stürzte

Yamaha wird mit dem ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Estoril zufrieden sein. Nach Garrett Gerloff im FP1 sorgte im zweiten Training Toprak Razgatlioglu für die Tagesbestzeit. Philipp Öttl nach Sturz 15.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor in der Superpole und im ersten Lauf die ersten wichtigen Entscheidungen fallen.



Im ersten Training sorgte Garrett Gerloff (GRT Yamaha) in 1:36,572 min für eine erstaunliche Bestzeit. Nicht mehr dabei war Michael van der Mark (BMW), der am Vormittag schwer stürzte und sich den Oberschenkelhals rechts brach. Bei MotoXRacing (Yamaha) ersetzt Marvin Fritz den verletzten Roberto Tamburini. Die Pedercini Kawasaki pilotiert in Estoril Isaac Vinales.

Als das zweite Training begann, zeigte das Thermometer 25 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 41 Grad Celsius an. Im FP1 am Vormittag war es nur geringfügig kühler, sodass man von vergleichbaren Bedingungen sprechen konnte.



Die erste ansprechende Zeit brannte in den ersten Minuten Jonathan Rea in 1:36,976 min in den Asphalt. Damit verbesserte der Kawasaki-Pilot seine Zeit aus dem FP1 um 0,8 sec. Auf seiner zweiten Runde steigerte sich der Nordire noch einmal um 0,2 sec.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Estoril fuhr Weltmeister Toprak Razgatlioglu 2020 in 1:36,594 min. Den Pole-Rekord hält Rea in 1:35,876 min.

Nach 20 Minuten im FP2 hatte das halbe Feld schnellere Zeiten als am Vormittag erreicht. Philipp Öttl (Ducati) markierte in 1:37,713 min eine Steigerung um 0,5 sec, Marvin Fritz in 1:38,564 min sogar um eine Sekunde.



Die Piloten konzentrierten sich die meiste Zeit der Session auf die Abstimmungsarbeit, erst in den letzten Minuten legten es einige von ihnen auf eine schnelle Runde an. Acht Minuten vor dem Ende eröffnete Rea mit einer 1:36,692 min die finale Zeitenjagd. Der Rekordweltmeister spulte weitere flotte Runden ab und steigerte sich weiter auf eine 1:36,595 min.

Doch es ging schneller: Toprak Razgatlioglu beeindruckte mit einer 1:36,290 min und übernahm damit auch die Führung in der kombinierten Zeitenliste. Auch WM-Leader Bautista legte noch einmal nach und reihte sich 0,173 sec hinter dem Yamaha-Star auf Platz 2 ein. Rea beendet den ersten Trainingstag als Dritter.



Bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge, der die CBR1000RR-R mit einer 1:37,281 min in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 7 stellte. Für das beste BMW-Ergebnis sorgte Loris Baz (Bonovo action) als Achter.

Pech hatte Philipp Öttl, der auf seiner schnellen Runde in der letzten Kurve stürze. Der Ducati-Pilot blieb unverletzt und beendet den Freitag als 15. Sehr ordentlich schlug sich Marvin Fritz, der ohne Vorbereitung nur 2 sec auf die Bestzeit verlor und 17. wurde.