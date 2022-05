Álvaro Bautista (Ducati): «Toprak stärkster Gegner»

Für Álvaro Bautista ist nach dem ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Estoril klar, dass er in den Rennen zu den Favoriten zählt. Der Ducati-Star und WM-Leader hat Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf der Liste stehe

Die Tagesbestzeit von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu war beeindruckend. Der Weltmeister fuhr im zweiten Training schneller als der aktuelle Rundenrekord und fühlte sich auf dem Estoril Circuit ganz offensichtlich pudelwohl.

Nur 0,173 sec langsamer als der Türke war WM-Leader Álvaro Bautista.



«Für uns ein sehr positiver Tag. Ich bin zum ersten Mal mit der Ducati in Estoril und habe im ersten Training zunächst ein paar Runden abgespult, um Referenzpunkte zu finden», erklärte der Spanier seinen deutlichen Rückstand am Vormittag. «Wir mussten ein paar Einstellungen anpassen, aber nur die üblichen Dinge, wie man sie auf einer anderen Piste halt ändert. Am Nachmittag fühlte ich mich schon ziemlich gut und konnte mein Bike fahren, ohne mich sonderlich anstrengen zu müssen.»

Der 37-Jährige will am Samstagvormittag festlegen, welche Reifen er im ersten Rennen einsetzen wird.



«Wir haben den neuen Vorderreifen ausprobiert, aber ich spürte keinen großen Unterschied. Es ist also nicht so leicht, sich für einen Typen für das Rennen am Samstag zu entscheiden», grübelte der Familienvater. «Hoffentlich können wir im FP3 noch etwas finden, um mein Gefühl und die Rundenzeit zu verbessern.»

Angesprochen auf seine Rivalen sieht der Ducati-Pilot vorrangig Razgatlioglu.



«Toprak ist auf Rennstrecken wie Estoril sehr stark. Hier gibt es zahlreiche harte Bremszonen und das liegt ihm. Ich gehe davon aus, dass er mein größer Rivale an diesem Wochenende sein wird», grübelte Bautista. «Allerdings darf man auch Jonathan nie abschreiben. Er war schon sehr stark und wird vorne mitmischen. Es wird ein schwieriges Wochenende, auch weil sie noch das Rennen in Assen im Hinterkopf haben. Wir müssen uns also mächtig anstrengen.»