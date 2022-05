Iker Lecuona (22): Mit Honda-Vibrator auf Platz 6

Nach Platz 4 im Superpole-Race fuhr Iker Lecuona im zweiten Rennen der Superbike-WM 2022 in Estoril den sechsten Platz heraus – angesichts der Umstände und dem Zustand seiner Honda CBR1000RR-R eine außergewöhnliche Leist

Die Verpflichtung von Rookie Iker Lecuona hat sich für die berühmte Honda Racing Corporation als Glücksfall herausgestellt. Der Spanier sorgte im zweiten Superbike-Lauf in Assen für das erste Podium und fuhr im Superpole-Race in Estoril als Vierter ein weiteres starkes Ergebnis ein, das nicht von Ausfällen begünstigt wurde.

Höher einzuschätzen ist aber die Leistung des 22-Jährigen im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag. Auf der Warm-up inspizierte der Honda-Pilot nervös sein Bike und kam dabei sogar von der Strecke ab. Mehrfach kontrollierte er die Bremswirkung und steuerte bereits die Boxengasse ab, nahm dann aber doch kurz entschlossen seine Startposition ein. Im Rennen fiel später auf, dass der Kotflügel vorne fehlte.

«Als ich auf der Einrollrunde die erste Kurve anbremste, fühlte es sich komisch an. Plötzlich flog der Kotflügel nach rechts weg. Nicht mit mir, das Teil ist nicht wirklich wichtig», erzählte Lecuona SPEEDWEEK.com. «Aber in Kurve 3 hatte ich dann vorne keine Bremswirkung. Einfach weg – das war beängstigend. In der siebten Kurve war die Bremse wieder da, trotzdem machte ich mir Sorgen, ob da möglicherweise etwas kaputt ist. Ich war kurz davor, aufzugeben. Ich bremste dann immer wieder und spürte nicht ungewöhnliches mehr, nur starke Vibrationen. Also bin ich doch ins Grid.»

Erstaunlicherweise lag der Honda-Pilot nach der ersten Runde auf der vierten Position, konnte sich dann aber nicht lange gegen Alex Lowes (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha) wehren.



«Wegen der Vibrationen war es schwierig, das Bike ordentlich zu verzögern. Auch das Bike so in Schräglage zu bringen, ist tückisch. Auf der Geraden konnte ich kaum geradeaus fahren, wegen der Vibrationen. Alles war schwierig, ich machte Fehler auf der Bremse und verlor den Kontakt zur Spitze», erklärte der Superbike-Rookie. «Als ich von Locatelli überholt wurde, entschied ich mich, das Rennen ins Ziel zu fahren. Ich gewöhnte mich dann immer besser an die Situation und war am Ende einer der schnellsten Piloten. Letztlich ist es ein wenig frustrierend, denn es war eine echte Chance auf ein gutes Ergebnis. Andererseits ist ein sechster Platz auf einer für mich neuen Strecke, die nicht optimal für unser Bike ist, nicht so schlecht.»

Nicht schlecht ist auch die Platzierung von Lecuona in der Gesamtwertung. Als WM-Fünfter mit 76 Punkten liegt er nur acht Punkte hinter dem 2022 stark eingeschätzten Locatelli und vor den Werkspiloten Michael Rinaldi (60 P./Ducati) und Alex Lowes (54 P./Kawasaki).