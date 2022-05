Marvin Fritz von Loris Baz gerammt: «Nicht gesehen»

Im ersten Superbike-Rennen in Estoril fehlten Marvin Fritz am Samstag winzige 0,119 sec zum WM-Punkt. Auch am Sonntag hatte der Badener kein Glück, der als Ersatz im Team Motoxracing Yamaha fuhr.

Bei seinem ersten Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM 2021 in Most konnte Marvin Fritz mit Platz 10 im ersten Rennen glänzen. In Jerez 2021 scheiterte er mit 16. Plätzen in den Hauptrennen ebenso knapp an den Punkterängen wie dieses Wochenende in Estoril, wo er als Ersatz für den verletzten Roberto Tamburini für das Team Motoxracing Yamaha 16. und 17. wurde.



Es hätte auch anders ausgehen können. Im ersten Rennen am Samstag verpasste er den letzten Punkt um mickrige 0,119 sec. Und im Sprintrennen am Sonntagmorgen waren sogar die Top-10 möglich, doch dann kam ihm Loris Baz (Bonovo action BMW) in die Quere.

«Mein Start war super, ich lag auf Platz 10», erzählte Fritz beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich fuhr die Gegengerade runter an Rinaldi vorbei. In der nächsten Kurve kam plötzlich einer von innen, hat mich gerammt und weggekegelt. Ich war kein Meter von den Kerbs entfernt. Er kam nach dem zweiten Hauptrennen zu mir und sagte, dass er so auf der Seite hing, dass er mich nicht sah – aber normal muss er mich sehen. In Assen hat er Nozane abgeräumt und ihm den Fuß gebrochen. Das war ärgerlich. Durch die Mischverhältnisse hätte ich Vorteile gehabt, weil wir das in der Langstrecke relativ oft haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Estoril © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Locatelli © Gold & Goose Baz, Nozane, Rinaldi © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Fores und Baz © Gold & Goose Bautista gegen Rea © Gold & Goose Vierge und Bassani © Gold & Goose Bautista und Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea Zurück Weiter

Mit einem Top-9-Ergebnis hätte Fritz seinen Startplatz für das zweite Hauptrennen deutlich verbessern können, so musste er wieder von Position 16 losfahren. Die Yamaha R1 war nach dem Crash schwer demoliert, der 29-Jährige kam erst eine Minute vor Schließung der Boxengasse auf die Strecke.



«Mein Start war wieder gut, ich lag auf Platz 14», schilderte der Mosbacher. «Ich lag lange auf Platz 15, hatte aber eine Gruppe hinter mir. Dann hat der Schaltautomat nicht mehr funktioniert und ich hatte keinen Grip am Hinterrad. Kein Vergleich zum Samstag.»

Marvin kam als 17. ins Ziel und verlor 42,555 sec auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki). Zum letzten WM-Punkt (Luca Bernardi) fehlten ihm 4,1 sec. «Für mein erstes Wochenende mit diesem Bike, neuem Team und Pirelli-Reifen war das nicht so schlecht», meinte der hauptberufliche YART-Pilot aus der Endurance-WM.