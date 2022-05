In Estoril schnupperte Alex Lowes (Kawasaki) am Sieg

Die Top-3 der Superbike-WM 2022 machen die Siege unter sich aus, in die Sphäre von Bautista, Razgatlioglu und Rea konnte bisher kein anderer Pilot vordringen. In Estoril war aber Alex Lowes (Kawasaki) zeitweise dabei.

Als WM-Siebter mit 54 Punkten liegt Alex Lowes in der Gesamtwertung nicht nur hinter den dominierenden Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha), sondern auch hinter deren Teamkollegen Andrea Locatelli (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati).



Doch diese simple Analyse wird dem Engländer nicht gerecht, denn in Assen hatte Lowes den Speed für die Top-5, musste aber zwei unverschuldete Ausfälle hinnehmen.

Nach der vierwöchigen Pause bis Estoril kam Lowes nur langsam in Schwung. Am Freitag Elfter, steigerte sich der Kawasaki-Pilot mit jeder Session: Die achte Position in der Superpole, Siebter im ersten Rennen, Platz 6 im Superpole-Race und eine starke vierte Position im zweiten Lauf als Highlight.



«Im FP2 waren wir mit der Abstimmung auf dem Holzweg», erzählte Lowes. «Für das erste Rennen haben wir dann eine Set-up-Änderung vorgenommen, aber ich habe mich nicht so gut gefühlt, wie wir es erwartet hatten. Insgesamt war es ein hartes Rennen, aber ich war viel schneller als im letzten Jahr. In den ersten Runden des Superpole-Race war ich auf Slicks vorsichtig. Es gab ein paar Kurven, wo es nur eine schmale trockene Linie gab. Ich verlor ein paar Plätze, aber mein Speed am Ende war gut. Die Änderungen, die wir an den Motorradeinstellungen gegenüber gestern vorgenommen haben, waren gut.»

Im zweiten Lauf leistete Lowes bemerkenswertes. Erstmals in diesem Jahr sahen wir an der Spitze nicht nur die drei üblichen Protagonisten, sondern mit Lowes einen vierten Fahrer auf demselben Niveau. Bis Runde 14 blieb der zweifache Laufsieger in Schlagdistanz, musste dann aber abreißen lassen.



«Das ist niemandem sonst gelungen», betonte Lowes. «Ich wusste, dass ich im letzten Rennen aus der zweiten Reihe starten und eine gute Pace haben würde. Im zweiten Rennen haben wir den SCX-Reifen verwendet und fühlten uns bis auf die letzten fünf oder sechs Runden recht gut. Insgesamt war es ein ziemlich solides Wochenende.»

«Mein Start in die Saison sieht wegen der zwei DNFs in Assen schlecht aus», weiß Lowes. «Wenn man sie herausrechnet, war ich das ganze Jahr über ziemlich konstant. Ich hatte hier im Training etwas zu kämpfen. Unsere Basisabstimmung, die wir im Winter und in den ersten beiden Meetings hatten, hat nicht funktioniert. Estoril ist eine etwas ungewöhnliche Rennstrecke, man muss hier das Motorrad etwas frontlastiger abstimmen. Als wir das herausgefunden hatten, funktionierte mein Bike recht gut.»