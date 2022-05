Michael Rinaldi (Ducati): Reset, Neustart in Misano

Nach vierten Plätzen beim Superbike-Auftakt in Aragón schaffte es Michael Rinaldi in Assen und Estoril nicht mehr in die Top-5. Der Ducati-Werkspilot ist überzeugt, dass er zukünftig an der Spitze konkurrieren kann.

Seit 2019 fährt Michael Rinaldi in der Superbike-WM eine Panigale V4R, seit 2020 im Werksteam Aruba.it Ducati. Seine beste Saison absolvierte der Italiener im vergangenen Jahr als WM-Fünfter mit drei Siegen und sieben Podestplätzen.

Von Ducati-Rückkehrer Álvaro Bautista hoffte der Italiener zu profitieren, denn seine vorherigen Teamkollegen Chaz Davies und Scott Redding waren viel größer und schwerer als er. Mit drei vierten Plätzen in Aragón begann die Saison 2022 positiv, seit seinem Sturz im ersten Lauf in Assen erreichte Rinaldi in den Rennen aber nur noch die Plätze 8 und 7 in sowie in Estoril die Positionen 9 und zweimal acht.



«Im ersten Lauf musste ich in der ersten Kurve leider weit gehen, um eine Berührung mit Álvaro zu vermeiden. Dadurch habe ich viele Positionen», erklärte der 26-Jährige in Estoril SPEEDWEEK.com. «Gleichzeitig kann ich sagen, dass ich mit meinem Speed zufrieden war, besonders in den letzten zehn Runden. Wir hatten ein bisschen Pech, aber ich bin nicht enttäuscht von dem, was wir im Rennen geleistet habe.»

Am Sonntagnachmittag sah man dann jedoch einen nachdenklichen Rinaldi.



«Ich bin ziemlich enttäuscht», gab er zu. «Wir haben eindeutig mehr erwartet, allein schon in Bezug auf die Ergebnisse. Es ist ein Wochenende, das uns nachdenklich macht. Wie das Team habe ich aber das Gefühl, dass uns nicht viel fehlt, konkurrenzfähig zu sein.»

Der Superstock-1000-Meister von 2017 verriet auch, wie er das anstellen will.



«Seit Estoril haben wir eine komplett andere Herangehensweise als bisher. Wir achten mehr auch Konstanz als auf die Performance», verriet Rinaldi. «Auch wenn die Ergebnisse auf dem Papier nicht fantastisch waren, sehe ich für kommende Rennen ein viel größeren Potenzial. Wir müssen nur noch alle Teile an die richtige Stelle setzen, dann werden wir dabei sein. Ich bleibe optimistisch und denke, dass wir ab Misano einen anderen Rinaldi sehen werden.»