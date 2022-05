Jonathan Rea über Bautista: «Es ist anders als 2019»

Mit Álvaro Bautista zurück bei Ducati verspricht die Superbike-WM 2022 noch besser zu werden als die bereits großartige Saison 2021. Kawasaki-Star Jonathan Rea sieht eine große Veränderung in den Kämpfen mit dem Spanier.

Drei Meetings der Superbike-WM 2022 sind bereits vergangen und jedes Rennwochenende hatte es in sich. Statt üblicherweise nur zwei Piloten sehen wir mit Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gleich drei Piloten auf höchstem Niveau und auf Augenhöhe miteinander kämpfen.



Der Spanier führt die Gesamtwertung zwar mit 161 Punkten, 17 Punkte vor Rea und 52 Punkte vor Razgatlioglu, relativ deutlich an, das liegt aber hauptsächlich am umstrittenen Assen-Crash im zweiten Lauf, als der Kawasaki- und der Yamaha-Pilot nicht das Ziel sahen.

Einen Durchmarsch von Bautista wie 2019, als er die ersten elf Saisonrennen gewann, erwartet Rea nicht.



«In einigen seiner starken Rennen 2019 war es, als ob wir keine Chance hätten. Das sehe ich in diesem Jahr nicht so», sagte der Nordire im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich stelle fest, dass wir miteinander kämpfen können, Rennen für Rennen. Estoril war noch nie eine gute Strecke für uns. Letztes Jahr habe ich hier nur gewonnen, weil ich die richtige Reifenwahl getroffen hatte. In diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass wir auf dem gleichen Niveau wie die anderen sind und wir einen guten Job machen können. Wir haben definitiv einen Schritt nach vorn gemacht, aber wir müssen weiter sehr hart arbeiten.»

Trotz eigener Fortschritte sieht Rea einen klaren Vorteil für Bautista.



«Es ist offensichtlich, wie einfach Álvaro in Estoril überholen konnte, verglichen mit Toprak und mir», stellte der 35-Jährige den Top-Speed-Vorteil des Ducati-Piloten hervor. «Wir müssen also an diesem Bereich arbeiten und sehen, ob wir etwas mit der Aerodynamik oder der Scheibe verändern können, damit das Motorrad weniger Luftwiderstand hat. Was den Motor angeht, sind wir im Moment machtlos.»