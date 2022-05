Axel Bassani (Ducati): «Es passieren zu viele Fehler»

In der Superbike-WM 2021 überraschte Axel Bassani als Rookie mit starken Ergebnissen. In diesem Jahr trat der Ducati-Pilot bisher aber nicht sonderlich in Erscheinung. Im Team scheint nicht alles

Vor einem Jahr war Axel Bassani die Überraschung der seriennahen Weltmeisterschaft. Im Ducati-Kundenteam Motocorsa fuhr der Italiener in Barcelona im ersten Rennen sensationell als Zweiter aufs Podium, in insgesamt sechs Rennen brauste er in die Top-5.

An diese Leistungen konnte der 22-Jährige in der Superbike-WM 2022 aber nicht nahtlos anknüpfen. In vier der bisher neun Rennen erreichte er nur ein zweistelliges Ergebnis, zwei sechste Plätze seine besten Finishs. Am vergangenen Wochenende in Estoril war Platz 7 im zweiten Lauf sein Highlight.



«Ich bin mit dem siebten Platz zufrieden, nicht aber mit dem Job, den das Team in Estoril abgeliefert haben. Ich hoffe wirklich, dass sich in den nächsten Wochen etwas verbessern wird», kritisierte Bassani sein Team bei WorldSBK. «Auch im Superpole-Race sind uns Fehler unterlaufen. 2021 waren wir Rookies und ich hatte mir für das zweite Jahr vorgenommen, in den Rennen aggressiver zu sein. Stattdessen passieren so viele Fehler. In Estoril haben wir viele Punkte liegengelassen. Ich möchte nicht nur bester unabhängiger Pilot sein, ich möchte in den Rennen und der Meisterschaft in den Top-5 sein. Das werde ich weiter versuchen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Estoril © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Locatelli © Gold & Goose Baz, Nozane, Rinaldi © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Fores und Baz © Gold & Goose Bautista gegen Rea © Gold & Goose Vierge und Bassani © Gold & Goose Bautista und Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea Zurück Weiter

In Misano 2021 kratzte Ducati-Pilot mit den Plätzen 7, 6 und 7 erstmals an den Top-5. In drei Wochen kehrt die Superbike-WM am 11./12. Juni zu seinem Heimrennen zurück.



«Misano ist für alle italienischen Fahrer ein besonderes Meeting», betont der Lockenkopf. «Die Strecke gefällt mir zwar nicht besonders, aber es sind schon in den Trainings viele Fans dort und die Begeisterung ist riesig. Auch für Ducati ist es ein wichtiges Wochenende.»

In der Gesamtwertung ist Bassani mit 43 Punkten auf dem neunten WM-Rang bester Kundenpilot.