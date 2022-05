Warum Bautista, Rea, Razgatlioglu unerreichbar sind

Von den Piloten aus der zweiten Reihe kann man am ehesten Andrea Locatelli zutrauen, zur Spitze der Superbike-WM 2022 aufzuschließen. Der Teamkollege von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu erklärt, warum das schwierig ist.

Unter normalen Bedingungen sind Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) für die übrigen Piloten der Superbike-WM 2022 unerreichbar. Es bedarf schon besondere Umstände, dass das Podium eine andere Zusammensetzung hat – so wie im zweiten Lauf in Assen, als Rea und Razgatlioglu stürzten und Andrea Locatelli (Yamaha) und Iker Lecuona (Honda) in die Top-3 fuhren.

Die Rückstände sind teilweise gewaltig, selbst zum stark eingeschätzten Locatelli. Der Italiener gewann die Supersport-WM 2020 überlegen und absolviert in diesem Jahr seine zweite Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.



«Um ehrlich zu sein … wenn Johnny, Toprak und Bautista auf dem Niveau vom letzten Jahr geblieben wären, dann wäre ich jetzt näher dran. Aber das Problem ist, dass ich vielleicht einen großen Schritt gemacht habe, die anderen aber auch», erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Letztes Jahr stand ich auf einer Skala bis zehn bei vier, Toprak und Jonny bei acht. Jetzt stehe ich auf sieben, aber diese Jungs haben die zehn erreicht. Es ist also nicht einfach. Sicher brauche ich noch ein wenig mehr Erfahrung. Sicherlich muss ich mir mehr selbst vertrauen, Gas geben, fahren und Spaß haben. Wenn ich Spaß habe, springt am Ende etwas Gutes dabei heraus. Ich habe zwar schon ein wenig Erfahrung gesammelt, aber es bleibt mein zweites Jahr – nicht mein zehntes Jahr. Das ist auf jeden Fall ein Punkt.»

Überraschend hatte Locatelli in Estoril große Mühe, Superbike-Rookie Iker Lecuona auf der Honda in Schach zu halten.



«Ich denke, dass Iker ein ziemlich guter Fahrer ist, aber er kommt auch aus der MotoGP. Natürlich ist er ein Rookie in der Superbike-WM, aber er ist kein wirklicher Rookie», betonte Locatelli. «Letztes Jahr wechselte ich aus der Supersport-WM hierher. Er kam aus der MotoGP, das sind andere Voraussetzungen. Ich denke, wir müssen arbeiten und weiter mit dem Motorrad pushen, denn ich denke, mit Yamaha kann ich mich stark verbessern. Ich werde versuchen, die Lücke zu schließen und ich kann probieren, an Toprak dranzubleiben. Mit Jonny kann ich in einem guten Rennen sicher mithalten, zumindest, es zu versuchen. Was Bautista angeht, weiß ich es nicht. Er hat wahrscheinlich etwas mehr mit dem Motorrad im Köcher, um vorne zu bleiben.»