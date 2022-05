Pedercini Kawasaki: Nach Vinales kommt Leon Haslam

Nach der Trennung von Loris Cresson sucht Pedercini Kawasaki von Meeting zu Meeting einen Piloten. Bei der Superbike-WM 2022 in Estoril fuhr Isaac Vinales in die Punkteränge. In Misano kehrt Leon Haslam ins Team zurück.

Loris Cresson kam nicht wegen seiner fahrerischen Qualitäten bei Pedercini Kawasaki in der Superbike-WM 2022 unter, er ist ein Bezahlfahrer. Weil Belgier laut Teamchef Lucio Pedercini die vereinbarten Beträge nicht leistete, erfolgte nach dem Saisonauftakt in Aragón die Trennung.

Der für Assen kurzfristig engagierte Leon Haslam erreichte im zweiten Lauf als 13. die ersten WM-Punkte für das italienische Team, am vergangenen Wochenende in Estoril kam Isaac Vinales zum Einsatz. Der Spanier fuhr 2021 bei Orelac Racing und kennt daher die Kawasaki ZX-10RR, doch der 28-Jährige tat sich schwer. Auf den Plätzen 21 (nach Boxenstopp mit zwei Runden Rückstand) und 13 sowie einem Sturz verpasste er die Punkteränge. Die Ergebnisse auf dem Papier sagen nicht alles aus.



«Es war sehr angenehm, Isaac in unserem Team begrüßen zu können. Er hat gut mit uns gearbeitet», lobte Pedercini seinen Fahrer. «Leider hatten wir im ersten Rennen ein technisches Problem, das uns im ersten Lauf außer Gefecht setzte. Isaac zeigte aber sein Potenzial mit einer starken Fahrt auf Platz 13 in der Superpole und stürzte bedauerlicherweise in Rennen 2. Wir werden uns nun auf Misano konzentrieren, wo Leon Haslam für unser Heimrennen ins Team zurückkehrt.»

Haslam und Pedercini hatten vor Saisonbeginn vier Gaststarts vereinbart. Neben Misano stehen Donington Park, Most und Portimão auf der Liste. In der Superbike-WM 2016 erreichte der Routinier in Losail/Katar als Wildcard-Pilot im zweiten Lauf den starken fünften Platz für das Team aus Norditalien.