Kawasaki beim Suzuka 8h: Basis ist die SBK-Maschine 29.05.2022 - 09:28 Von Helmut Ohner

© Gold & Goose Die ZX-10RR aus der Superbike-WM dient als Basis für Suzuka © Gold & Goose Johnny Rea (li.) und Alex Lowes Zurück Weiter

Das Kawasaki-Werksteam wird am 7. August mit den Superbike-WM-Piloten Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam am Acht-Stunden-Rennen in Suzuka in Japan teilnehmen.