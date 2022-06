Verletzter Tamburini will statt Fritz selbst fahren

Marvin Fritz steht bereit, um beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano MotoXracing Yamaha-Stammpilot Roberto Tamburini zu ersetzen. Der Italiener will sein Heimrennen aber auf keinen Fall verpassen.

Roberto Tamburini aus dem Team MotoXracing Yamaha hatte sich beim Training komplizierte Brüche im rechten Knöchel zu, die operativ versorgt wurden. Das Meeting auf dem Circuito do Estoril am 21./22. Mai in Portugal verpasste der Italiener, der von Marvin Fritz würdig vertreten wurde.

Ob der 31-Jährige für den vierten Saisonevent in Misano am 11./12. Juni einsatzfähig ist, steht noch nicht fest. Aber es ist das Heimrennen für den aus Rimini stammenden Yamaha-Piloten, der es in jedem Fall versuchen wird.



«Ich tue alles, was ich kann, um dabei zu sein», versicherte Tamburini gegenüber unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich mache viel Physiotherapie und habe angefangen, auf dem Heimtrainer zu trainieren. Ich befinde mich noch in der Genesung.»

Tamburini benötigt zuerst ein Attest seines Arztes, bevor er sich der obligatorischen Untersuchung durch die Rennärzte stellen muss.



«Wenn man mir das okay gibt, werde ich es versuchen. Ich hoffe, dass die Schmerzen nicht zu stark sind und ich durchhalten werde», meinte der Italiener. «Natürlich freue ich mich sehr auf dieses Rennen, es ist auf meiner Heimstrecke. Ich arbeite hart und hoffe, dass ich starten kann.»

Sollte Tamburini keine Freigabe erhalten, stünde erneut Marvin Fritz als Ersatz parat.



«Es tut mir leid für Roberto und ich hoffe, er wird bald wieder gesund», sagte der Deutsche. «Noch habe ich vom Team nichts gehört. Für meinen ersten Auftritt mit diesem Bike, dem Team und nach einem halben Jahr erstmals wieder mit Pirelli-Reifen, war Estoril nicht so schlecht.»