Marc Marquez: Warum der Save von Toprak besonders war

Was Marc Marquez mit spektakulären Szenen in der MotoGP ist, ist Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM. Die beiden Ausnahmekönner beobachten sich aus der Ferne intensiv.

Während MotoGP-Fans auf die Rückkehr eines gesunden und wiedererstarkten Marc Marquez (Repsol Honda) warten, können sich Fans der Superbike-WM weiterhin an den Künsten von Toprak Razgatlioglu erfreuen. Der Yamaha-Star und Titelverteidiger hat zwar in diesem Jahr noch kein Rennen gewinnen können, glänzte aber mit perfekt vorgeführten Spätbremsungen und spektakulären Slides.

Sein bisheriges Meisterstück in der Superbike-WM 2022 war ein Save, als dem 25-Jährige im Superpole-Race in Estoril in Führung liegend das Vorderrad wegrutschte. Der Sieg war zwar futsch, doch Razgatlioglu rettete Platz 2 ins Ziel.



«Ich war zu Hause und schaute mir das Rennen an – als ich den Save sah, hielt es mich nicht mehr auf dem Sofa», erzählte Marquez WorldSBK. «Der Save war sehr schwierig: Die Kurve war langsam, es ging bergauf und es gab noch ein paar feuchte Stellen. Toprak fährt auf eine andere Art und Weise, das ist interessant.»

Generell gehört die Superbike-WM für Marc Marquez zum Pflichtprogramm.



«Was Jonathan, Álvaro und Toprak in der Superbike-WM leisten, ist eine erstklassige Show», meint der Spanier. «Ich respektiere sie sehr. Ich schaue mir jedes Rennen an, weil sie so interessant sind.»