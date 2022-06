Comeback von Chaz Davies (35) mit Ducati in Spa

Am kommenden Wochenenden sehen wir Chaz Davies wieder im Renneinsatz für Ducati. Der mehrfache Vizeweltmeister tritt für das deutsche Endurance-Team ERC in Spa Francorchamps an.

Chaz Davies hatte beim Meeting in Jerez am 23. September 2021 seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt, als Riding-Coach für die Ducati-Werkspiloten ist er der Superbike-WM 2022 aber treu geblieben.

Sein Comeback auf die Rennstrecke sollte der Waliser bereits beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans als Ersatz für den verletzten Lorenzo Zanetti geben, doch wegen einer Virusinfektion musste der 35-Jährige auf sein Debüt in der Endurance-WM (EWC) verzichten. Stattdessen kam Go Eleven-Pilot Philipp Öttl zum Einsatz.

Nun kommt Davies verspätet zu einem Auftritt in der EWC. Wieder als Zanetti-Ersatz wird er an der Seite von Xavi Fores und David Checa mit dem deutschen Ducati-Team ERC an diesem Wochenende das Meeting in Spa bestreiten. Der 32-fache Laufsieger hat zur Vorbereitung an einem Test auf der belgischen Rennstrecke teilgenommen.

«Die Strecke ist cool. Es ist ein Kästchen, dass du in deiner Karriere abhaken musst: Einmal in Spa fahren. Und nun auch das Rennen zu fahren auf einer der legendärsten Rennstrecken. Die Strecke hat ein wahnsinniges Layout. Einfach unglaublich, es macht so viel Spaß auf dieser Strecke zu fahren», sagte Davies. «Ich werde offen an diese Sache herangehen, versuche es zu genießen, nehme die Erfahrung eines 24-Stunden-Rennens mit und möchte verstehen, wie ich damit klarkomme. Es wird alle neu sein, doch ich gehe ohne jegliche Vorurteile an die Sache ran.»

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

11:25 - 13:15 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft