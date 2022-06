Yamaha-Star Razgatlioglu: «Habe es immerhin versucht»

Beim Superbike-Meeting in Misano beendete Toprak Razgatlioglu im Superpole-Race den Fluch siegloser Rennen. Um in der Gesamtwertung aufzuholen, benötigt der Yamaha-Star aber dringend Erfolge in den Hauptrennen.

Seit Argentinien im Oktober 2021 musste Toprak Razgatlioglu auf seinen nächsten Sieg in der Superbike-WM warten, wie in San Juan Villicum gewann der Weltmeister in Misano das Superpole-Race über nur zehn Runden.

Bei den Meetings in Aragón, Assen und Estoril teilten sich WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). Beide liegen in der Gesamtwertung deutlich vor dem Yamaha-Star. Der Spanier um 79 WM-Punkte, der Nordire um 43 Zähler.



«Im Superpole-Race hatten wir eine unglaubliche Pace. Wir fuhren 1:33 min und insgesamt war es für mich ein gutes Rennen. Nach dem technischen Problem im ersten Lauf konnten wir das Bike deutlich verbessern, vorwiegend hinsichtlich der Motorbremse», lobte der 25-Jährige sein Pata Yamaha-Team. «Bei den heißen Bedingungen am Nachmittag haben wir uns für den Standard SCX-Rennreifen entschieden, weil der am Vormittag optimal funktionierte. Im zweiten Rennen spürte ich aber schon nach sechs Runden, dass der Reifen immer mehr durchdrehte. Trotzdem habe ich alles gegeben und weiter versucht, das Rennen zu gewinnen. Als mir dann in Kurve 8 beinahe das Vorderrad wegrutschte, habe ich mich mit Platz 2 abgefunden.»

Den Sieg beim Ducati-Heimspiel fuhr Bautista mit über sieben Sekunden Vorsprung ein.



«Álvaro war sehr schnell unterwegs. Nachdem bei mir der Reifen nachgelassen hatte, fuhr er allein vorn weg», staunte Razgatlioglu. «Aber sei es drum, mit dem Podium bin ich auch glücklich. In Donington werde ich wieder versuchen, ein Hauptrennen zu gewinnen.»

Anders als die Ducati, leidet die Performance der Yamaha R1 bei heißen Bedingungen.



«Die Motorbremse arbeitet dann nicht optimal, weil der Reifen nicht denselben Grip wie am Vormittag hat», erklärte der Türke SPEEDWEEK.com. «Bei kühleren Bedingungen ist der Grip der Reifen besser. Deshalb spüre ich die Motorbremse nicht so gut wie im Superpole-Race, das macht es schwieriger.»