Misano, Superpole-Race: Erster Saisonsieg von Toprak!

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano holte Yamaha-Star Torpak Razgatlioglu im Superpole-Race den ersten Sieg der Saison. Philipp Öttl gab das Rennen mit Schmerzen auf. Honda stark, BMW schwach.

Das Sprintrennen über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Aus der ersten Reihe starteten wie am Samstag Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), aus Reihe 2 die jeweiligen Teamkollegen. Xavi Vierge (Honda) nahm auf der siebten Position Aufstellung, Scott Redding (BMW) auf Platz 9. Philipp Öttl (Ducati) lauerte auf Platz 13. Nicht mehr dabei ist Chris Ponsson (Yamaha), der sich bei seinem Sturz im ersten Lauf das rechte Schlüsselbein gebrochen hatte.



Das Wetter bei Rennstart um 11:00 Uhr mit 27 Grad Celsius Luft- und 38 Grad Celsius Lufttemperatur bereits sommerlich warm.

Bis die Positionen bezogen waren, war das Sprintrennen in der Anfangsphase stark umkämpft. Dabei profitierte Razgatlioglu von den Positionskämpfen zwischen Bautista und Rea und gewann am Ende souverän mit drei Sekunden Vorsprung auf den Ducati-Star und dem Kawasaki-Piloten. Es ist der erste Saisonsieg des aktuellen Weltmeisters!



Ein starkes Rennen fuhr Xavi Vierge, der auf den neuen SCQ-Reifen setzte und zeitweise massiven Druck auf Rea ausübte. Als Vierter erreichte der Honda-Pilot sein bisher bestes Ergebnis.

Für BMW gab es im Superpole-Race nichts zu gewinnen. Loris Baz (Bonovo), der zeitweise die blau-weiße Fahne hochhielt, stürzte. Scott Redding wurde als Elfter bester BMW-Pilot.



Philipp Öttl (Ducati) gab das Rennen mit Schmerzen am operierten Schlüsselbein auf.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Bautista in die erste Kurve. Vierge Sechster, Redding auf zwölf, Öttl nur 19.



Runde 1: Rea ist Führender, dann Razgatlioglu und Bautista. Die Top-5 innerhalb einer Sekunde.



Runde 2: Razgatlioglu holt sich die Führung zurück. Vierge vorbei an Locatelli auf Platz 5. Redding auf Platz 11, Öttl 16.



Runde 3: Razgatlioglu setzt sich um 1,5 sec ab. Rea und Bautista kämpfen um Platz 2, Rinaldi und Vierge um Platz 4. Redding Zehnter. Schnellste Rennrunde Razgatlioglu in 1:33,863 min.



Runde 4: Rea und Bautista überholen sich mehrfach, Razgatlioglu profitiert und führt um 2,3 sec. Vierge hat Platz 4 von Rinaldi übernommen. Baz bester BMW-Pilot auf Platz 11.



Runde 5: Razgatlioglu mit schnellster Runde in 1:33,722 min um 2,5 sec vor Bautista und 3,3 sec vor Rea. Rinaldi (5.) unter Druck von Lecuona. Öttl auf Platz 22 zurückgefallen. Sturz König.



Runde 6: Rea (3.) unter Druck von Vierge (4.). Lecuona neuer Fünfter. Sturz Baz.



Runde 7: Razgatlioglu kontrolliert das Rennen, Bautista schon 1,5 sec vor Rea. Rinaldi auf Platz 10 zurückgefallen.



Runde 8: Vierge (4.) nur 0,4 sec hinter Rea (3.). Öttl gibt das Rennen mit Schmerzen in der Schulter auf.



Runde 9: Das Podium ist bezogen. Vierge (4.) sichert in der Schlussphase den vierten Platz ab.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Rea. Vierge (4.), Redding (11.). Sturz Nozane.

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 2,087 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 4,975 4. Xavi Vierge Honda + 5,903 5. Iker Lecuona Honda + 7,197 6. Andrea Locatelli Yamaha + 8,476 7. Axel Bassani Ducati + 8,749 8. Alex Lowes Kawasaki + 9,383 9. Garrett Gerloff Yamaha + 9,566 10. Michael Rinaldi Ducati + 12,303 11. Scott Redding BMW + 12,400 12. Eugene Laverty BMW + 19,399 13. Hafizh Syahrin Honda + 21,834 14. Luca Bernardi Ducati + 22,000 15. Tito Rabat Kawasaki + 24,253 16. Ilya Mikhalchik BMW + 24,547 17. Roberto Tamburini Yamaha + 26,420 18. Gabriele Ruiu BMW + 28,132 19. Leandro Mercado Honda + 28,479 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Kohta Nozane Yamaha out Philipp Öttl Ducati out Loris Baz BMW out Alessandro Delbianco Kawasaki