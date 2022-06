Rookie Xavi Vierge: «Honda hat Ideen im Hinterkopf»

Xavier Vierge sorgte als Siebter für das beste Honda-Ergebnis im ersten Rennen der Superbike-WM in Misano. «Nur drei Fahrer liegen deutlich vor uns», betont der 25-jährige Klassenneuling.

Längst ist klar: Der aus der Moto2-WM kommende Xavi Vierge ist eine Bereicherung für die Superbike-WM, der 25-Jährige etabliert sich mehr und mehr. Im ersten Rennen in Misano kam er mit 14,4 sec Rückstand auf Sieger Alvaro Bautista (Ducati) als Siebter ins Ziel – zwei Plätze vor HRC-Teamkollege Iker Lecuona, ein ehemaliger MotoGP-Pilot.

«Natürlich will ich immer mehr», schmunzelte Vierge beim Treffen mit SPEEDWEEK.com hinter der Honda-Box im Fahrerlager des Misano Circuits. «Gesamt gesehen war das aber ein positiver Tag für uns. Ich habe mich im Qualifying deutlich verbessert, das war bislang meine Schwäche. Dass ich von Startplatz 7 kam, hat mir in den ersten Runden sehr geholfen. Anschließend habe ich das Maximum herausgeholt, mein Rhythmus war sehr konstant. Letztlich fehlten mir nur sechs Sekunden zum Podium, das ist gut für uns.»

In Estoril sorgte Vierge als Fünfter im ersten Hauptrennen für sein bislang bestes Superbike-Ergebnis, in Aragon und jetzt Misano zeigte er als Siebter seine zweitbeste Leistung. In der Gesamtwertung hat der Spanier 57 Punkte und ist Achter.

«Sollte uns ein weiterer Schritt gelingen, können wir die Lücke vielleicht verringern», meinte Xavi zu seinen Chancen für die beiden Rennen am Sonntag. «Auch hier ist es so, dass drei Fahrer vor allen anderen liegen: Bautista, Toprak und Rea. Unsere Position ist auf den Plätzen 4 bis 10. Hier liegt neben diesen drei auch Rinaldi vor uns, außerdem hat sich Bassani stark verbessert und fuhr ein gutes Rennen. Aber wenn uns hilft, was wir im Kopf haben, dann kann ich hoffentlich um die Top-5 kämpfen.»

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,128 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 8,289 4. Axel Bassani Ducati + 10,415 5. Alex Lowes Kawasaki + 11,888 6. Andrea Locatelli Yamaha + 13,320 7. Xavi Vierge Honda + 14,396 8. Garrett Gerloff Yamaha + 14,775 9. Iker Lecuona Honda + 19,968 10. Scott Redding BMW + 26,408 11. Roberto Tamburini Yamaha + 37,655 12. Kohta Nozane Yamaha + 40,510 13. Eugene Laverty BMW + 41,695 14. Luca Bernardi Ducati + 44,271 15. Loris Baz BMW + 45,068 16. Tito Rabat Kawasaki + 45,969 17. Hafizh Syahrin Honda + 47,420 18. Ilya Mikhalchik BMW > 1 min 19. Leandro Mercado Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Gabriele Ruiu BMW out Philipp Öttl Ducati out Christophe Ponsson Yamaha out Alessandro Delbianco Kawasaki