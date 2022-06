Axel Bassani (Ducati): Kampfansage an Werkspiloten

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano absolvierte Axel Bassani sein bisher bestes Rennwochenende der Saison. Der Italiener wurde bester unabhängiger Fahrer, doch der Ducati-Pilot hat sich höhere Ziele gesetzt.

Axel Bassani überraschte als Rookie in der Superbike-WM 2021 mit vielen Top-5-Ergebnissen und einem zweiten Platz in Barcelona. In seiner zweiten Saison wurde der Italiener hoch eingeschätzt, gerade für sein Heimrennen in Misano. Dort erreichte der 22-Jährige vor einem Jahr zum ersten Mal in allen drei Rennen die Top-7.

Am Samstag glänzte der Motocorsa Ducati-Pilot mit einem vierten Platz, den er am Sonntag jedoch nicht wiederholen konnte.



«Zwei siebte Plätze am Sonntag … ich bin trotzdem zufrieden mit dem Wochenende», gab sich Bassani zähneknirschend versöhnlich. «Wir haben insgesamt einen guten Job erledigt und Misano war das bisher beste Meeting 2022 für uns. Im zweiten Lauf war ich nicht so gut unterwegs. Das Gefühl zum Vorderreifen behagte mir nicht, mehrfach wäre mir das Vorderrad fast eingeklappt. Ich versuchte nur noch bestmöglich ins Ziel zu kommen und ein paar Punkte mitzunehmen.»

Für viele Beobachter ist Bassani ein Kandidat für das Ducati-Werksteam, wo in Misano allerdings Michael Rinaldi durch zwei Top-3-Finishs seinen Platz für 2023 gefestigt haben dürfte.



«Ich hoffe, dass ich auf dieses Wochenende aufbauen kann. Was ich unbedingt will, ist eine Podestplatzierung», betonte Bassani. «Das ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Uns fehlt nicht mehr viel, um es zu schaffen. Ich gehe davon aus, dass wir es in diesem Jahr noch erreichen werden.»

Was Bassani in Misano auszeichnete: In allen drei Rennen war er bester unabhängiger Pilot.



«Diese Wertung haben wir in Misano für uns entschieden und liegen auch in der Tabelle vorn, was wichtig ist», meinte der Ducati-Pilot. «Allerdings konzentriere ich mich darauf, die Werkspiloten auf der Strecke zu schlagen. Ich habe mir vorgenommen, die Saison in den Top-5 zu beenden. Das ist mein Ziel und das will ich auch erreichen.»