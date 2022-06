BMW in Misano: Sind die Starts schuld an der Misere?

BMW kam beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano auf keinen grünen Zweig. Scott Redding, in allen drei Rennen bester der vier BMW-Piloten, erklärt, woran es gelegen hat.

Scott Redding ahnte schon im Vorfeld, dass die höheren Temperaturen in Misano für BMW zum Problem werden könnten. Es so war es wohl auch. In keiner Session kam ein BMW-Pilot in die Nähe der Top-5, in den Rennen hielt Scott Redding auf den Plätzen 9, 10 und 9 die blau-weiße Fahne hoch.

So schlecht wie es auf dem Papier aussieht, urteilt der Engländer über das vierte Saisonmeeting jedoch nicht.



«BMW hatte hier im vergangenen Jahr ein schwieriges Wochenende, also sind wir hierhergekommen und haben es ein wenig als Test genutzt. Ich konnte die Pace aus Estoril weiter umsetzen, was nicht so schlecht war», sagte Redding. «Um ehrlich zu sein, hatten wir eine recht gute Rennpace, mit der Platz sechs oder sieben möglich gewesen wäre. Aber ich hatte das ganze Wochenende über Probleme, am Start wegzukommen – ich hatte nicht einen guten Start. Und es ist sehr wichtig, in den ersten Runden davonzuziehen. Aber ich bin zurückgefallen auf Platz 16, 17 oder vielleicht 18. Und dann kämpfst du da mit den Jungs und verlierst in den ersten beiden Runden fünf Sekunden.»

Redding weiter: «Das Positive, das wir aus dem Wochenende mitnehmen, ist, dass wir eine konstante Rennpace hatten. Das war recht gut für uns. Wieder fühle ich mich auch noch einen Schritt besser auf dem Bike. Aber wir müssen etwas finden, das mir ermöglicht, am Start besser wegzukommen. Ich denke, dass ich das verdient habe», fordert der 29-Jährige Anstrengungen von BMW. «Wir haben gut gearbeitet, wir haben die Pace, aber wir geben es am Start her. Es sind also einfache Dinge, die behoben werden müssen.»

Ähnlich sieht es Motorsport Direktor Marc Bongers.



«Das Wochenende verlief nicht so zufriedenstellend für uns, wie wir es uns erwartet hatten – sowohl von den Positionen her als auch, was die Distanz zur Spitze angeht», gab der Niederländer zu. «Klar sind die ersten drei oder vier nicht erreichbar, doch unser erklärtes Ziel ist, dass wir um den fünften Platz kämpfen können. In den Rennen am Sonntag haben wir gezeigt, dass wir rein von den Rundenzeiten her die Pace gehen können, um in der Gruppe von Platz fünf bis acht zu kämpfen. Doch vor allem mit Scott hatten wir sehr schlechte Starts und haben dadurch jeweils schon in der ersten Runde zu viel verloren. Das war nicht mehr aufzuholen. Es gilt nun herauszufinden, was die Ursache dafür ist. Natürlich müssen wir im Motorrad auch noch mehr Pace finden, das gilt für alle vier Fahrer.»

In der Gesamtwertung hat Redding in Misano Loris Baz als bester BMW-Pilot abgelöst. Der Engländer belegt mit 48 Punkten den zehnten WM-Rang, der Franzose hat drei Zähler weniger und ist Elfter.