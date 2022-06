Xavi Vierge musste abspringen: Honda krachte in Mauer

Superbike-Rookie Xavi Vierge eroberte mit Platz 4 im Sprintrennen in Misano sein bestes Ergebnis in der seriennahen Weltmeisterschaft. Ein Zweikampf im zweiten Hauptrennen endete schmerzhaft.

In Estoril eroberte Xavi Vierge als Fünfter im ersten Hauptrennen sein bis dahin bestes Superbike-Ergebnis. Nach Platz 7 in Misano am Samstag setzte der Spanier im Sprintrennen am Sonntagvormittag mit Rang 4 noch eins drauf.

Dank dieser Platzierung durfte der Honda-Werksfahrer im zweiten Hauptrennen von Startplatz 4 losbrausen. Vierge kämpfte von Beginn an mit Axel Bassani (Motocorsa Ducati) um Platz 5, in Runde 12 krachte es.

«Er überholte mich, berührte mein Vorderrad, ich schoss gerade auf die Mauer zu und musste abspringen», beschrieb der Spanier den Vorfall. «Ich hatte Glück, weil ich bei hoher Geschwindigkeit auf dem Untergrund aufschlug.»

Die Rennleitung, welche Einblick in sämtliche Kameraaufnahmen hat, wertete Vierges Crash als normalen Rennunfall, Bassani wurde nicht bestraft.

«Bis dahin hatte ich ein großartiges Wochenende, mein zweites Hauptrennen war gut», ärgerte sich der 25-Jährige. «Nach ersten Untersuchungen der Ärzte könnte es sein, dass ich einen kleinen Knochen in der rechten Hand gebrochen habe, nichts Wichtiges. Am Montag gehe ich zum Arzt, um herauszufinden, wie es weitergeht. Ich will so schnell wie möglich wieder fit werden.»

Die nächsten Rennen in Donington Park sind in fünf Wochen, Mitte Juli.



In der Gesamtwertung liegt Vierge nach zwölf Läufen mit 63 Punkten auf dem neunten Platz.