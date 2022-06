Bonovo BMW-Boss Jürgen Röder: Sein Fazit nach Misano

Von den bisher vier absolvierten Meetings der Superbike-WM 2022 war Misano das für BMW schwierigste. Jürgen Röder, väterlicher Teambesitzer von Bonovo action, blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück.

In seiner zweiten Saison in der Superbike-WM hat das BMW-Team Bonovo action mit Loris Baz und Eugene Laverty zwei erfahrene Piloten unter Vertrag. Der Franzose etablierte sich bei den ersten drei Saisonmeetings als der beste BMW-Pilot, seit Misano am vergangenen Wochenende ist das in der Gesamtwertung aber Scott Redding von BMW Motorrad WorldSBK.

Jürgen Röder, Teambesitzer von Bonovo action, gibt einen Einblick, mit welchen Problemen seine Piloten konkret zu kämpfen hatten.



«Erst einmal bin ich glücklich und zufrieden, dass das Wochenende ohne Blessuren unserer Fahrer ausgegangen ist», spielte Röder auf den Sturz von Baz im Superpole-Race an. «Loris hat ordentlich mit der Kupplung zu kämpfen gehabt. Im letzten Rennen, in dem er Zehnter wurde, konnte er Scott Redding nicht folgen, weil er ab der zweiten Runde eine rutschende Kupplung hatte, genau wie am Samstag, als er am Ende zurückgefallen war. Eugene war gut mit den Rängen zwölf, 13 und 14. Das war eine Steigerung. Er hatte mit seinem Auspuff zu kämpfen, der extrem heiß wurde, sodass er zu den technischen Problemen mit einer Brandblase auch noch körperliche Einschränkungen hatte. Der Sonntag war im Nachhinein einigermaßen versöhnlich, wobei das nicht das ist, wo wir hinwollen und wo das Potenzial und das Niveau der Fahrer liegt. »

Röder, ein leidenschaftlicher Seitenwagen-Fan, stärkte seinen Fahrern kürzlich demonstrativ den Rücken. Für das Meeting Donington in vier Wochen hat man sich viel vorgenommen.



«Wir haben jetzt einiges an Arbeit vor uns bis Donington. Wir müssen jetzt schauen, dass wir alles so hinbekommen, dass wir wieder konstant in die Top-10 fahren können. Daran werden wir arbeiten», erklärte Röder. «Ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft, die nach wie vor extrem motiviert ist, dafür ihr Bestes gibt. An dieser Stelle noch einmal meinen allerherzlichsten Dank an das gesamte Team, von den Fahrern bis hin zu Walter, unserem Lkw-Fahrer. Der Einsatz, den unsere Leute bringen, ist toll!»

Im Hinblick auf das Rennwochenende in England ergänzt Teammanager Michael Galinski: «Die Top-10 mit beiden Fahrern zu erreichen, ist auf diesem Level nicht immer einfach, aber dennoch erwarten wir, dass es uns in Donington wieder besser gehen wird. Zum einen, sollte es dort nicht so heiß sein und zum anderen hat die BMW im letzten Jahr dort super funktioniert.»