James Toseland über Honda: «Lecuona kann es schaffen»

Seit James Toseland 2007 wartet Honda auf den nächsten großen Erfolg in der Superbike-WM. Der Engländer traut Iker Lecuona zu, sein Nachfolger zu werden.

James Toseland konnte zweimal die Superbike-WM gewinnen. Zuerst triumphierte der Engländer 2004 mit Ducati, 2007 wiederholte er den Gewinn der seriennahen Weltmeisterschaft mit Honda. Der heute 41-Jährige gewann mit der CBR1000RR acht Rennen und stand in 14 auf Podest – eine Zahl, die in den Folgejahren nicht einmal der großartige Jonathan Rea nur annähernd erreichen konnte.

In der Superbike-WM 2022 gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass sich bei Honda etwas bewegt. Mit Iker Lecuona und Xavi Vierge sitzen zwei junge Piloten aus dem GP-Paddock auf dem japanischen Superbike, nach tristen Jahren werden Top-5-Ergebnisse wieder regelmäßige und selbstverständlicher erreicht. Der 22-jährige Lecuona fuhr im zweiten Lauf in Assen erstmals unter die Top-3, in der Gesamtwertung liegt der Spanier als Fünfter nur acht Punkte hinter dem viertplatzierten Andrea Locatelli (Yamaha).

Toseland hält große Stücke auf Lecuona.



«Die Top-3 sind dem Rest des Feldes im Moment einen großen Schritt voraus. Lecuona hat aber das Potenzial, auf dieses Niveau zu kommen – er ist erst 22 Jahre alt», sagte JT bei WorldSBK. «Ich hoffe für alle Beteiligten, Leon Camier und das ganze Team, dass sie konstant um Podestplätze kämpfen und nicht nur dann, wenn Fahrer vor ihnen stürzen, denn es ist eine große Anstrengung, die HRC unternimmt.»

Der 16-fache Laufsieger hat kein Interesse daran, als letzter Honda-Weltmeister in die Geschichte einzugehen.



«Honda hat die Meisterschaft seit mir nicht mehr gewonnen – das ist 15 Jahre her, eine sehr lange Zeit», sagte Toseland. «Es passt nicht zu Honda, kein starkes Paket in der Superbike-WM am Start zu haben.»